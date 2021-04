El Concejo Deliberante exime de tasas a comercios de diferentes rubros

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza para eximir de las tasas de seguridad e higiene, ocupación de la vía pública y publicidad y propaganda a comercios de diferentes rubros que se ven afectados por la pandemia y las restricciones impuestas por el regreso de Bahía a fase 3.

Los beneficiados serán Instituciones educativas privadas, cines, teatros, centros culturales, talleres recreativos, negocios de indumentaria y calzado, agencias o empresas de turismo, hoteles o lugares de alojamiento y academia de danza, artes gráficas o escuelas artísticas o culturales

La eximición se aplicará a las obligaciones cuyo vencimiento opere entre los meses de enero y el 30 de junio de 2021, aunque también se sugiere que se autorice al Municipio a prorrogar la medida, mientras se mantengan las condiciones que le dieron origen.

Durante la sesión hubo fuertes cruces por la administración de la pandemia y desde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se recriminaron algunas acciones. El fin de semana pasado a partir de un comunicado del Frente de Todos en que le pedían a Gay que tome decisiones por el crecimiento de contagios hubo varios cruces en las redes que finalmente se profundizaron esta tarde.

"En 2020, mientras los referentes del Frente de Todos subían fotos a las redes sociales, cuando empezó la pandemia el intendente Héctor Gay tomaba decisiones para iniciar la cuarentena y armar los protocolos de acción que se llevaron adelante el año pasado", dijo Federico Tucat, a la vez que apuntó contra Federico Susbielles y Marcelo Feliú, ambos referentes del peronismo local.

Desde el Frente de Todos respondieron que es necesario que en este momento de urgencia "se dejen las chicanas de lado y se trabaje en darle certeza a la gente en tiempos de incertidumbre", dijo Paula Echeverría.

"La gente de a pie está podrida de los cruces en las redes sociales y de debates que no le resuelven la vida a nadie. Las chicanas en las redes me repugnan y no me quiero imaginar lo que le provoca a la gente que está asfixiada por la crisis que vivimos en esta pandemia. Dejémonos de joder con las chicanas porque sólo generan insultos a todos nosotros por parte de la gente", dijo Gabriela Schieda (UCR-Arturo Illia)

Sin avances para la peatonal del Teatro Municipal

Durante la sesión no se lograron los acuerdos para avanzar con la peatonalización de calle Portugal, ya que desde el Frente de Todos no le dieron el visto bueno al proyecto presentado por la comuna.

Incluso desde el espacio justicialista presentaron un proyecto pidiendo detalles e informes sobre la obra.

Horas atrás el funcionario municipal Arrigo Reale contó que la idea es que "los frentistas del lugar que tengan un comercio puedan poner mesas y beneficiarse con las actividades que tenemos pensadas. Tenemos la idea de hacer un escenario móvil detrás del teatro, para eventos al aire libre", indicó.

El arquitecto mencionó que los trabajos no tienen fecha cierta de inicio "pero están avanzado y los fondos no serán solo municipales". Sostuvo que para agosto la obra debería estar avanzada.