Análisis: El estado de los juegos de cartas II

La semana pasada entramos en este viaje a la historia de los TCGs más importantes del mercado. Como no podía ser de otra manera el viaje empezó con Magic: The Gathering, un juego que, no solo introdujo a varios jugadores al género sino que, incentivó a distintos desarrolladores a crear su propio juego de cartas.

Tras los éxitos inesperados de Pokémon Red y Pokémon Blue, en 1996 fue lanzada la primera tanda de cartas Pokémon en la tierra del sol naciente. Debido a su total éxito en 1999, se empezó a comercializar por fuera del país, más precisamente en Estados Unidos y en Europa.

El juego logró meterse de lleno en los más jóvenes e introducirlos en el recientemente nuevo mundo de los juegos de cartas. En nuestra ciudad, las imágenes de padres/madres/hermanos mayores dejando a sus hijos en torneos de Pokémon era algo habitual de los sábados a la mañana. Dichos torneos contaban con un circuito de ligas que incentivaba no solamente a que los chicos jueguen, sino a que realicen actividades relacionadas con los monstruos de bolsillo.

Al igual que Magic: The Gathering con Duels of the Planeswalkers, Pokemon tuvo una adaptación en 1998 de su juego de cartas en Game Boy Color, el Pokémon Trading Card Game. En el juego, el protagonista debía coleccionar todas las cartas luego de derrotar a distintos rivales; muy parecido al concepto del anime.



Con el tiempo todo iría viento en popa para Pikachu y sus amigos, ya que en 2011 se lanzaría Pokemon Trading Card Game Online, la nueva versión del juego de cartas de manera virtual y una de las mejores decisiones del mercado que vimos hasta ahora.

El juego no solamente replica a la perfección las mecánicas esenciales del juego, sino que se actualiza a la par que su versión física, por lo tanto sigue en constante desarrollo y mantenimiento. Todo esto es debido a que Nintendo y The Pokémon Company siempre han incentivado el cultivo de la virtualidad, no solamente como una manera de testear los mazos antes de pasarlos al físico, sino como una plataforma autosuficiente que pueda cumplir con los estándares de competitividad del género.

Y como bien mencionamos arriba, la mejor decisión que pudieron tomar y una que todavía se espera se replique en varias compañías más, son los códigos. Los códigos son pequeñas cartas que vienen dentro de los Booster Packs físicos que sirven para cambiar un booster pack virtual. Esto le permite a los jugadores conseguir cartas virtuales y físicas por el simple hecho de comprar un Booster Pack.

Esta forma de recompensar a los jugadores hizo que rápidamente Pokémon Online deje de ser solamente un lugar en el cual los jugadores testeaban sus mazos y pase a ser un punto clave de juego para quienes prefieren la competencia de manera remota. Este punto fue sumamente clave durante este último año en el cual no se celebraron eventos ni torneos de manera presencial.

El competitivo de Pokémon esta en su mejor momento debido a un incremento de jugadores constante y con la premisa de que es un juego completamente disfrutable GRATIS. Hoy en dia se puede acceder a diversos torneos desde la plataforma Limitless o desde el propio Pokémon Online. Las decisiones de la empresa de darle la misma relevancia que a Pokémon TCG, Pokémon VGC Y Pokkén Tournament hicieron que rápidamente el juego se posicione como uno de los favoritos de los fanáticos del género.