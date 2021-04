Ingresos en la UNS: "La modalidad virtual dio resultados superadores a la actividad presencial"

Por Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

Si bien el año pasado se cursó de forma virtual, muchos estudiantes universitarios tuvieron presencialidad durante el curso de nivelación y el examen de ingreso. En 2021, en cambio, las pantallas se adueñaron de un inicio plagado de nervios y expectativas.

La capacidad de adaptación fue puesta a prueba y los resultados no defraudaron: los exámenes de ingreso en la Universidad Nacional del Sur (UNS) tuvieron un nivel de aprobación más alto que en la actividad presencial.

"En los períodos de crisis pareciera que hay una expectativa más favorable a tener especial preparación en alguna temática para abordar el futuro. Por eso, cuando hay una crisis normalmente crecen las matrículas", resaltó el vicerrector Javier Orozco.

La UNS, que tiene la mayor matrícula universitaria en la ciudad con 27.640 estudiantes activos, registra este año 5.181 nuevos ingresantes —de 6.026 aspirantes—, que son quienes completaron toda la documentación necesaria, siendo admitidos como estudiantes para una determinada carrera.

En el primer tramo de 2020 los números fueron similares: hubo 5.869 aspirantes y 5.282 inscriptos. Vale aclarar que en los datos de 2021 restan los ingresos de Medicina —aún no están los resultados de los exámenes—, que incorpora cada año 64 estudiantes.

La subsecretaria de Coordinación Académica de la UNS, Adriana Zúñiga, remarcó que el proceso de inscripción es dinámico ya que "aún falta el segundo llamado 2021, correspondiente al ingreso en el segundo cuatrimestre". Además, señaló que "en el marco de la situación actual, hay un número importante de chicos que aún no han podido gestionar en sus escuelas los certificados correspondientes para completar el trámite de ingreso y se encuentran registrados aún como aspirantes".

La última instancia de nivelación en la UNS terminó el 26 de marzo y quienes aprobaron empezaron a cursar el 29 de ese mes, como el resto de los estudiantes. El nivel de aprobación del curso "fue muy bueno, superando en varias materias el 70 %".

"Nos sorprendió porque por primera vez tuvimos nivelación virtual y dio resultados superadores a la actividad presencial. La UNS trabajó mucho en estrategias tanto para impartir conocimientos como para evaluar, que no es sencillo. Matemática, que siempre es la que más cuesta, mostró un nivel de aprobación superior a otros años", remarcó Zúñiga.

Con respecto a la evaluación, indicó que "se han impuesto otras formas, con actividades en las aulas virtuales y mayor extensión en el tiempo. Los docentes han tenido un entrenamiento para ver cuáles son las herramientas a utilizar y así tener una certeza de que hay una evaluación transversal que es confiable".

En este contexto, en el que las escuelas no finalizaron el ciclo 2020 de forma simultánea como en otros años, la UNS decidió adelantar la inscripción virtual al segundo cuatrimestre —abrió ayer, con extensión hasta el 30 de abril— para que puedan anotarse quienes terminaron el secundario de manera diferida.

La subsecretaria de Coordinación Académica explicó que algunas jurisdicciones concluyeron las clases en marzo, por lo que "este año decidimos dar excepcionalmente una nivelación para el segundo cuatrimestre", que se hará entre el 10 de mayo y el 2 de julio: "Servirá para fortalecer conocimientos que el año pasado pudieron ser más flojos, ya que en algunos casos no hubo la misma regularidad que en otras oportunidades".

La mirada estudiantil

Manuel Godoy se inscribió en Ingeniería en Computación, aprobó el ingreso "sin dificultad" y empezó a cursar el 29 de marzo en la UNS, institución a la que eligió porque "es gratuita y tiene buen nivel".

"Hubiese preferido un arranque presencial porque se vuelve medio pesado tener que estar tantas horas con la computadora, más aún estando en casa donde cuesta mantener la atención, pero lo hago pensando en el futuro", destacó el bahiense

Sofia Marianela Jeitz es de Pedro Luro, partido de Villarino, y empezó a cursar Licenciatura en Turismo tras un buen rendimiento en el curso de nivelación, en el que encontró "profes dispuestos a aclarar todas las dudas".

Reside en su localidad, pero cuando mejore la situación vendrá a Bahía para acortar distancias: "Prefiero que vuelva la presencialidad porque genera mayor interacción. Espero adquirir todos los conocimientos necesarios para poder formarme profesionalmente y conocer nuevos amigos".

Sergio Emiliano Méndez es de Bahía, se anotó en Arquitectura en la UNS y todavía no rindió el ingreso: se está preparando para el segundo cuatrimestre porque no pudo inscribirse antes.

Eligió esta universidad por una cuestión de proximidad, esperando encontrar una carrera interesante y un camino similar al de la escuela pero "con un poco más de responsabilidad". Si bien reconoció que la virtualidad no alteró su planificación, le gustaría asistir a la universidad porque "en la presencialidad es más fácil entender las cosas".

Nicolás Rosario Cominelli es de Juan A. Pradere, del partido de Patagones, y se mudó a Bahía para empezar Ingeniería Química en la UNS, aunque imaginaba que el comienzo sería de forma virtual.

"Arranqué el primer cuatrimestre y ya en el ingreso puede empezar a razonar mejor y prepararme para la carrera. Se me dificultó con matemática y no pude meterla. Creo que presencial hubiese sido mejor porque prestás más atención y es más fácil entender las explicaciones estando en el mismo sitio; en la virtualidad, a veces por no interrumpir la clase no preguntás", admitió.

Un compromiso con el futuro

El vicerrector Javier Orozco contó que la UNS se organizó para cumplir con aquellas actividades que quedaron del año pasado y requieren presencialidad, respetando las condiciones de salud e higiene que imponen los protocolos, "pero después no hay un cambio de perspectiva: las disposiciones que vengan del Gobierno serán aquellas que determinan nuestro comportamiento".

Explicó que cada universidad propuso su protocolo al Estado nacional y provincial, para que verifiquen su adecuación a las condiciones de bioseguridad que impone la pandemia.

"Cada universidad tiene una realidad distinta, que marca su comportamiento. Nosotros tenemos una universidad que ha generado más de 1.000 cursos virtuales, ha graduado alrededor de 900 estudiantes en 2020, ha tenido el funcionamiento institucional a pleno y ha continuado con obras de mantenimiento e infraestructura. Nuestra misión es esencial para el futuro y ponemos nuestro mejor esfuerzo para desarrollar la actividad lo mejor posible", destacó el vicerrector.

Por último, remarcó que la virtualidad les permitió acercarse a los estudiantes en un momento crítico y posibilitó aprendizajes que se mantendrán: "Hoy tenemos un espacio de aula virtual para todas las materias; seguramente cuando volvamos a la normalidad, muchas de las herramientas digitales que empleamos se van a sostener".

Otras universidades

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) —que no dicta clases en la ciudad de Bahía Blanca, pero sí en Punta Alta—, registraron un incremento en la cantidad de ingresantes. En el primer caso fue significante, cercano al 90 %, y hubo un nivel de aprobación de aproximadamente el 70 %.

En el ámbito privado, la Universidad Salesiana (UNISAL) y la Universidad Siglo 21 también tuvieron un aumento en el ingreso, mientras que la Universidad Católica de La Plata (UCALP) observó un pequeño descenso, atribuido al contexto actual y la imposibilidad de muchas familias de pagar la cuota.

En términos de evaluación, las dos primeras no tienen examen de ingreso. En la UCALP "logró aprobar más de la mitad" pero aparecieron "las dificultades de todos los años por el bajo nivel secundario".