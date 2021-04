La última entrevista con La Nueva.: Gay, cómo vivía la pandemia, su retiro y más...

Rafael Emilio Santiago, quien falleció ayer a los 78 años, tocó varios temas en su última entrevista con La Nueva., publicada el último 9 de septiembre.

Durante una charla de más de media hora, Santiago habló sobre su relación con Héctor Gay, cómo vivía su días durante la pandemia, el deporte, su retiro y más...

"A Gay le tocó este asunto y el manejo de una situación sin ser afín a sus superiores pero le tengo fe porque es muy hábil; y si va a hacer alguna cosa la va a hacer con elegancia, no creo que se meta en las que haya que arrepentirse mucho", señaló sobre el intendente de Bahía.

Ayer, Gay contó que se encontraba "en shock" y admitió que la partida de su excompañero "es una enorme pérdida".

En aquella entrevista, Santiago, en relación a la cconsideró que "hoy no es posible que alguien medianamente inteligente diga que no sabe qué hacer con su tiempo. De joven me tocó navegar, en tiempos sin internet, sin televisión; y en esos buques solo podía leer".

En cuanto a su retiro de la profesión, que se produjo en 2012, señaló que "es muy inteligente dejar a los 65 si hacés algo que físicamente te reclama".

"De los 65 a los 75 hay una gran diferencia; planificás algo y después te das cuenta de que por ahí te demanda más tiempo, tenés menos entusiasmo. Este es un país sin entusiasmo, no es como Australia. El escepticismo ha cubierto el entusiasmo", opinó.

