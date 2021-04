Aseguran que en Bahía "no son muchos los policías vacunados" contra el COVID-19

El titular de la Policía de Bahía Blanca, Gonzalo Bezos, se refirió esta mañana a la situación policial con respecto a la vacunación contra el coronavirus.

"No tenemos un alto porcentaje de oficiales vacunados", sentenció el comisario en diálogo con Panorama en LU2.

Si bien no expresó un número exacto, aseguró que "no son muchos los que recibieron la vacuna" y agregó que "yo estoy anotado hace meses, esperando que me llamen".

En ese sentido, agregó que actualmente "hay unos 12 o 13 policías contagiados de COVID-19 y otros 20 aislados".

Por otro lado, habló sobre el fin de semana y las nuevas restricciones: "El balance de los operativos del fin de semana fue bueno. Hubo un buen nivel de acatamiento a los nuevos horarios y se vio una reducción del nivel de circulación en las calles".