"La bicicleta me entusiasma y me divierte", dijo Manu Ginóbili

Emanuel Ginóbili abordó varios temas en una entrevista vía streaming que le realizó el conductor Matías Martin para su programa radial "Todo Pasa", por una FM de Buenos Aires.

Por ejemplo dio detalles de su pasión por las travesías en bicicleta, de las que suele ilustrar en sus redes sociales y a las que lo acompañan en ocasiones Fabricio Oberto o Tim Duncan, dos ex compañeros en San Antonio Spurs y también amigos.

"Primero (lo hago para) tratar de mantenerme en forma física. Nunca me divirtió hacer nada aeróbico. Odié toda la vida correr. Exploré el tema del remo, pero es un embole. Descubrí la bicicleta. Es una mezcla de cosas, me entusiasma, me divierte", afirmó el bahiense desde San Antonio, Estados Unidos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Manu también se refirió a la llegada del santiagueño Gabriel Deck a la NBA. Recordó el día en que vio el nombre del ex alero de Real Madrid en los planes de los Spurs.

"Tortuga venía en una carrera muy saliente. Empezó a ganar protagonismo en el (Real) Madrid y a nivel mundial. Me acuerdo que yo estaba en San Antonio el día del draft que le correspondía a Deck. Estaba último entre los proyectos de San Antonio. Habría unos 20 o 30 jugadores por puesto. Cuando miré, vi su nombre en el listado entre los aleros chicos. Me quedó grabado. A partir de ahí siguió creciendo, creciendo, creciendo... Se le dará la oportunidad y estoy muy contento con eso", el bahiense, cuatro veces campeón NBA con San Antonio y campeón olímpico con Argentina en Grecia 2004.

Además Ginóbili habló de otros temas como su vida en el retiro, el presente de Facundo Campazzo, la selección argentina y su futuro en los Juegos Olímpicos de Tokio, su paso por la NBA y algunas actividades personales.

Mirá el video de la entrevista: