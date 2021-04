"No hay palabras para describir lo que estoy viviendo", dijo el árbitro de Racing-Independiente

Mauro Vigliano, el árbitro que cobró el polémico penal que definió el clásico entre Independiente y Racing el pasado sábado, habló hoy por primera vez tras las polémicas recibidas por su actuación.

"No hay palabras para describirlo. Solo los árbitros sabemos lo que nos genera este tipo de situaciones. Quiero dejar en claro que el árbitro es el primero que desea que su partido no tenga inconvenientes, terminar sin problemas, sin errores. Y mucho más sin errores gravitantes como el que tuve el sábado", destacó el juez.

Un penal mal sancionado a los 94 minutos, le permitió a la "Academia" quedarse con el tercer derby consecutivo contra el Rojo.

"Entiendo al jugador, al hincha, al mundo que se siente perjudicado por la decisión arbitral. No me estoy victimizando, pero no saben el dolor que nos genera a nosotros. Uno decide en una fracción de segundo, en un plano único, a una única velocidad", señaló Vigliano

"La familia sufre a la par que nosotros -agregó-, uno quiere devolver la confianza a quien lo designa con una buena actuación. Es un error arbitral propio de quien toma una decisión en una fracción de segundo, no es más que eso".

El vicepresidente primero de Independiente, Pablo Moyano, señaló que "el penal lo cobró Tapia" y "que fue uno de los robos mas grandes de la historia". Al mismo tiempo, señaló que "mientras se mantenga la AFA macrista, Independiente va a seguir siendo perjudicado".

En ese sentido, Vigliano aseguró que "no tiene nada que ver con la política. Fue un error arbitral propio de una acción rápida. No es más que eso", enfatizó.