Pablo Moyano: "El penal lo cobró Tapia, fue uno de los robos más grandes de la historia"

El vicepresidente primero de Independiente, Pablo Moyano calificó como "uno de los robos más grandes de la historia" a la derrota en el clásico del sábado con Racing (0-1), por el penal mal sancionado por Mauro Vigliano, a quien calificó de "pobre tipo" porque a su entender "el que lo cobró fue Claudio Tapia", el presidente de la AFA.



"Yo no sé si lo cobró Mauro Vigliano. Creo que el penal lo cobró Claudio Tapia. Fue uno de los robos más grande de la historia", afirmó Pablo Moyano.

"La verdad que fue vergonzoso y bochornoso. Lo de Vigliano fue una circunstancia, fue un pobre tipo que habrá tenido miles de razones para cobrar lo que cobró", fustigó el dirigente.



La bronca se generó por el penal sancionado por un roce entre el delantero de Racing Iván Maggi y el defensor de Independiente Sergio Barreto, que no se apreció como infracción. En el tiempo adicionado, Enzo Copetti transformó la falta en gol para decretar la victoria de la 'Academia'



"Después que le den una o dos fechas de parate al referí es una vergüenza. No solamente venimos siendo perjudicados en los cuatro años anteriores del macrismo, sino que mientras se mantenga la AFA macrista, Independiente va a seguir siendo perjudicado", continuó con su critica el gremialista.



"Quieren voltear a Independiente. Por supuesto, es una lucha política contra el club", añadió el directivo.



Lo paradójico resultó que antes de la designación de los árbitros para la presente novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, los dirigentes del Rojo habían solicitado a Vigliano para el sorteo; en cambio los racinguistas habían postulado a Néstor Pitana.



Ante toda esta situación, el alto directivo formuló referencias sobre la conducción de la institución y al rendimiento del equipo.



"La dirigencia está más fuerte que nunca. El equipo seguramente en los próximos partidos se va a recuperar. Vamos a ser protagonistas de la Copa Argentina, de la Copa Sudamericana y tratar de clasificar entre los primeros cuatro de la Copa de la Liga", sostuvo.



Este domingo, la AFA dio curso al pedido de Independiente de aplazar el partido con Tigre, que debían sostener el miércoles en el estadio de Lanús, por los 16vos. de final de la Copa Argentina, después del escándalo del sábado y cuando durante la semana pasada habían rechazado esa solicitud, por las numerosas bajas que tiene el plantel por coronavirus.



Durante la entrevista, el vicepresidente primero, también se refirió a declaraciones del titular del SADRA, el exárbitro Guillermo Marconi, confeso hincha de Independiente y cuyo hijo Juan, milita en una de las agrupaciones opositoras dentro de la política del club.



"Marconi padre dijo (en Radio La Red, durante la tarde del domingo) que, mientras esté Tapia en AFA, Independiente nunca va a ser campeón y que él sabe cosas que no puede decir… Y bueno, decilas hermano. Si sos hincha de Independiente, denuncialo", con lo que Moyano buscó presionar al fundador de uno de los sindicatos de árbitros del fútbol argentino,



Precisamente, entre esas declaraciones radiales, el abogado Marconi comentó que "desde hace varios años Pablo (Moyano) no se habla con 'Chiqui' Tapia, cortaron relación", pese al lazo familiar, ya que el titular afista está casado con su hermana.



Marconi descalificó el desempeño de Vigliano y refirió que los jueces "están divididos en tres grupos" que responden a tres dirigentes distintos



Ellos son: "Tapia como presidente de la AFA; (Marcelo) Tinelli, titular de la Liga Profesional; y Pablo Toviggino (secretario ejecutivo de la AFA), que nuclea a todos los árbitros del interior, tanto para el torneo Federal A como para las categorías de ascenso", señaló Marconi.



En cambio, descartó que "Victor Blanco (presidente de Racing) tenga ambiciones de poder dentro de la AFA; tanto se habla de él como un gran empresario y con buena conducción en el club, lo cierto que es el 'monje negro' en todo esto", resaltó el exárbitro.



Por último, Marconi reiteró en varias oportunidades que los únicos árbitros que no están involucrados en esos grupos "son Néstor Pitana, Facundo Tello y Fernando Rapallini, por estar en la mejor consideración de la FIFA".