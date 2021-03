La parrilla que se convirtió en colegio, crece un proyecto en el parque y demolerán una obra

--Buen día, Juan. ¿Nos vemos las caras en la Copa Argentina?

--Ojalá, te veo muy confiado con que corten la mala racha, pero te recuerdo que algunas cosas son imborrables.

--Ja. Ya lo creo que hay cosas que no se olvidarán jamás, pero no es mi idea traerlas a esta mesa, así que mejor fumemos la pipa de la paz y vayamos a nuestros temas. ¿Cómo va el tema de las vacunas?

--Por ahora no va bien y como dijo el director del Penna, la llegada de la segunda ola de contagios es inminente.

--El doctor Gabriel Peluffo también dijo que no llegaron vacunas a ese hospital ni al Municipal porque se cambió un poco la estrategia, buscando evitar una entrada masiva a los hospitales. ¿Coincidís con lo que dijo?

--No tengo motivos para no creerle, pero mejor te muestro algunos datos oficiales como para que veas cómo está Bahía.

--Dale, me interesa.

--Según el listado oficial, sobre 135 distritos bonaerenses Bahía Blanca es el 113 respecto de vacunas por habitantes.

--¿Pensás que Bahía está siendo discriminada políticamente?

--Sinceramente no, me inclino por pensar en una mala organización y en una mala distribución. En ese listado, debajo de Bahía, está Quilmes, un municipio ultra K.

--Me han dicho que el tema de las vacunas está manejado íntegramente por La Cámpora. ¿Sabés algo?

--Que es así, pero que el único que se animó a blanquear el tema fue el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua.

--Es verdad, dijo que la organización de la vacunación no puede ser hecha por La Cámpora.

--También dijo que le hizo saber al ministro provincial que si será organizada por agrupaciones políticas, ese Municipio no se hará responsable, serán responsables las agrupaciones políticas.

--Esperemos que esto mejore en Bahía, me comentaron que las próximas semanas vendrá un alto número de dosis.

--Tal cual. Fijate que ayer, según anunció Leonardo Alimenti, director asociado de Región Sanitaria I, Bahía Blanca recibió 4.200 dosis de la Sputnik V, incluso dijo que es el mayor lote recibido desde que empezó la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires.

--Ojalá las previsiones se cumplan, pero metámonos de lleno en los temas comerciales de una Bahía que todavía sigue fría en lo económico.

--Tal cual, pero todavía hay empresarios que se la juegan. Sinceramente hay que tener ganas de emprender algo en plena pandemia y ante la posibilidad de que todo vuelva a cerrarse en pocos meses.

--Sí, ejemplos hay varios, pero supongo que te referís a la inauguración de la cervecería con nombre neoyorkino que se asoció con una conocida firma dedicada a las milanesas.

--Exacto, el Tero y su hijo Nano finalmente abrieron donde estaba Fighetto, en Alem 752.

--Me imagino que te habrás dado una vuelta.

--Por supuesto, realmente quedó espectacular, por ejemplo, hay unas milanesas de berenjenas con verduras asadas para recomendar y, pese a sus grandes dimensiones, se ve muy cálido. La noche de la inauguración, el miércoles, había cola para entrar.

--¿Y cuándo inauguran donde estaba Piazza?

--Miércoles o jueves en la que para muchos es la esquina más comercial de la ciudad. El local llevará un nombre que evoca a los bares de antaño y de las grandes ciudades.

--Pasé por la vereda y está quedando muy bien.

--¿Alguna novedad más del rubro?

--Sí, ¿te acordás que en noviembre del año pasado te dije que una parrilla podría ser colegio?

--Me acuerdo, en avenida Cabrera.

--Exacto, en Cabrera al 4400, donde funcionó la parrilla, restaurante y salón de eventos V&F. Pese a sus espectaculares instalaciones y a la enorme inversión realizada en 2010, la pandemia pulverizó a este comercio y tuvo que cerrar.

--Bueno, pero andá al grano y contame lo de la escuela.

--En realidad, como te había anticipado, es un colegio privado que se llama Puerto del Sur, que ya tiene jardín de infantes en calle Castelli y escuela primaria en calle Misiones. Ahora ya empezó la actividad del nivel secundario en ese local de avenida Cabrera, algo que muy pocos hubiésemos imaginado para ese lugar.

--Es verdad, pero contame algo más, seguro que sabés que van a hacer en un predio muy cercano, junto al complejo de puestos gastronómicos que abrió hace unos meses.

--No tengo demasiados datos, solo que la construcción va a consistir en oficinas sobre la parte delantera y en la posterior un galpón de amplias dimensiones, unos 500 m2. Se habla de la instalación de una metalúrgica o fábrica de aberturas, con sector de ventas y taller. Veremos.

--Aún no me dijiste nada de la inauguración del nuevo Garbarino...

--Tenés razón, el viernes, después de 4 meses, reabrió en su nuevo local de calle Donado 56. Ahora, abrió una pequeña parte del local, en los próximos días le sumarán otros 10 metros y la idea es llegar a finde año a ocupar los 50 o 60 metros de fondo. Empezaron de a poco y lo irán agrandando paulatinamente porque lleva mucho tiempo de obra.

--Me alegro, una buena noticia.

--Sí, y me dijeron que cuando lo terminen va a quedar muy lindo y será muy grande.

--¿Te llegó el rumor de una importante venta en el centro?

--¿Te referís al local de Donado y Brown, donde estaba Otero Hombres hasta que se mudó a calle Saavedra?

--Exacto, veo que viniste afilado...

--No creas, me llegó la misma versión y fuentes muy seguras me comentaron que una reconocida firma dedicada a la venta de ropa deportiva tiene pensado instalar allí una sucursal o un outlet, pero por ahora más no te puedo decir.

--Dejémoslo ahí porque seguro algo escondés, pero lo que me sorprendió por el grado de avance que tiene es el emprendimiento deportivo y comercial de Alem y Florida, donde estaba la cancha de rugby. Impresionante.

--Sí, en junio del año pasado te adelanté el proyecto. Los dueños están muy contentos. La concesión del lugar es por 20 años. Hay una cancha enorme de piso sintético, de medidas profesionales, y también se la aprovecha con tres canchas transversales de fútbol 5. Además cuenta con una poderosa iluminación.

--Y por lo que vi, una cantina de generosas dimensiones.

--Tal cual, y ahora comenzaron la construcción de un gimnasio y vestuarios, además de una segunda cancha de menores dimensiones, intermedia entre una de fútbol 5 y una profesional.

--El predio es usado también por la Unión de Rugby del Sur ¿no?

--Sí, por la mañana y parte de la tarde, en horarios donde no se alquila la cancha. Y también la utiliza la Municipalidad para actividades que organiza en ese lugar.

--Ya que estamos con los deportes. ¿Qué pasó con lo del Cajón del Club Nacional, en calle Drago? Hace rato planteaste la dura polémica que se había desatado en el club pero luego no me dijiste nada más.

--Días atrás se resolvió que el Cajón, como se conoce a la histórica cancha, no se toca, pero se resolvió vender la parcela que la entidad había adquirido en 1995 sobre calle Drago, de 1632.74 m2.

--¿Y qué piensan hacer con ese dinero? No debe ser poco...

--Se va a desarrollar un Complejo de Piletas de Natación cubiertas y climatizadas en la quinta de 14 de Julio 3250. Tanto la Sede de Chiclana como las instalaciones de Gimnasia Artística, el Buffet y el “Cajón” quedan intactos y funcionando como siempre. Por lo que pude enterarme, el club apunta a sumar proyectos que le permitan incorporar más socios, buscando que la entidad tenga un perfil familiar, donde los padres no solo dejen a sus hijos, sino que formen parte del club.

--Dame detalles del proyecto.

--Ok. El nuevo Complejo “Alfio Merlini” contará con tres piletas de diferentes dimensiones y toda la superficie estará cubierta y cerrada. Una pileta olímpica de 12.50 x 25 metros, otra para rehabilitación de 6 x 12.50 y una tercera para bebes y niños de 3 X 8. También tendrá dos Zoom de 15 X 20 con vistas transparentes de 360º hacia la piscina y el parque para actividades de gimnasio, vestuarios para damas y caballeros y oficina.

--¿Cuando comenzarán las obras?

--El 1 de abril.

--Te cambio de tema: ¿cuándo termina el juicio por la causa UOCRA?

--Mirá, el tribunal a cargo guardó fecha hasta el 21 de mayo, aunque seguramente se acortará porque solo quedaron 6 de los 14 procesados para el debate oral.

--Claro, leí en lanueva.com que los 8 restantes optaron por la vía del juicio abreviado y ya fueron condenados con penas superiores a los 5 años ¿Cómo la va a sacar el resto?

--Calculo que irá por el mismo camino. Entre los 6 que quedan están los supuestos cabecillas, Humberto Monteros y José Burgos. El fiscal del caso, Gustavo Zorzano, dijo que basaba fundamentalmente la carga en la prueba testimonial y hasta el momento los testigos han confirmado lo dicho en primera instancia, acerca de los aprietes y amenazas de la asociación ilícita.

--Sí, vi que entre ellos muchos empresarios, por ejemplo al ingeniero Fabián Gurrado, dirigente de la Unión Industrial de Bahía Blanca.

--Así es, él como el resto tuvo la valentía de sentarse cara a cara con los acusados, en la sala del 5º piso de Estomba 34. Además de Gurrado estuvieron Pablo Quantín, Manuel Carcereny, Facundo Orazi, Roberto Gaveglio, representantes de Cerra y Moro y otros de firmas de Coronel Suárez. Todos, con más o menos detalles, confirmaron las maniobras delictivas.

--Hay de todo entre los delitos.

--Exacto. Por ejemplo, remuneraciones a los trabajadores superiores hasta un 35% a las que figuraban en los convenios y contrataciones de servicios (transporte, catering y ropa, entre otros) de firmas impuestas, manejadas por familiares de los acusados, y con sobreprecios de hasta 160%.

--Y con demandas que no eran negociables.

--Exacto. Muchas veces en las reuniones en el gremio exigían coimas con cifras que escribían en un papel, para no expresarlas de manera verbal y evitar ser grabados. Si los empresarios no aceptaban, paraban las obras, tanto las públicas como las privadas.

--¿Qué más tenés del ámbito judicial?

--Mirá, me enteré de un escándalo que se produjo en un edificio céntrico, por una ampliación no autorizada de un departamento que ahora tendrá que ser demolida. Y no es en planta baja sino en el séptimo piso.

--¿¡Cómo!?

--La cosa es así, un vecino del edificio de la avenida Colón 140 amplió su vivienda en 2 metros cuadrados, pero usó espacio común, lindero a los ascensores. Desde el consorcio rechazaron la obra por no estar autorizada y porque consideraron que ponía en riesgo la seguridad del edificio.

--¿Y?

--El vecino reconoció haber hecho el trabajo sin autorización, pero no se pusieron de acuerdo y la cosa terminó en los tribunales, con una demanda civil. Hay un juez de primera instancia y ahora la Cámara que fallaron a favor del consorcio y ordenaron derrumbar lo hecho.

--Es decir que había riesgos.

--Sí, una perito ingeniera civil confirmó en una inspección ocular que la losa de la construcción, sobre el hueco del ascensor, no afecta la estructura edilicia pero sí la del ascensor, ya que uno de los perfiles que la sostiene está soldado al soporte de las guías del ascensor.

--Claro, un peligro.

--Sí, consideró la especialista que esa reforma produce pequeños desplazamientos en la guía y el ascensor no funciona como corresponde, con la preocupación que esto puede generar si nos referimos a un piso alto y más allá de que el resto de los vecinos de ese piso no impuso objeciones. En consecuencia se ordenó el derrumbe de la obra, pese a que el vecino consideraba que era una exageración y que la medida iba a generar más perjuicios que beneficios para todos.

--¿Se derriba aún cuando está terminada?

--Ese fue uno de los ejes de la discusión. El vecino, a través de su abogado, decía que la ley lo amparaba en el caso de obras terminadas y que solo se podían derrumbar las que estaban en ejecución, pero la Justicia explicó que existe una interpretación más amplia y que el Código Procesal bonaerense habilita, de ser necesario, la destrucción y restitución de las cosas al estado anterior. Y caso cerrado.

--Bueno, y demos por cerrada esta charla que ya es hora de que vayas prendiendo el fuego. A mí hoy también me toca.

--Dale, que lo disfrutes, nos vemos de nuevo en una semana.