Escenario político: un pronunciamiento en Bahía que muestra el norte del Frente de Todos

El comunicado de respaldo del Frente de Todos de Bahía Blanca para que Máximo Kirchner acceda a la conducción del PJ bonaerense, desplazando a la cúpula actual, termina de ordenar a ese espacio de cara al año electoral. Firmaron los duros, los históricos y los aliados, salvo excepciones. Máximo, tantas veces subestimado, es el norte del kirchnerismo, que se vuelve a consolidar como la sustancia del poder político en Argentina.

Durante la campaña de 2019, cuando las visitas de altos mandos comenzaban a abundar en Bahía para promover la fórmula Fernández-Fernández, en el núcleo K más puro no perdían de vista una idea rectora: "Nuestro objetivo hoy son estas elecciones, pero el de largo plazo es que Máximo sea presidente de la Nación".

El plan contempla una serie de pasos, que hasta ahora se van cumpliendo. Kirchner hijo ya es el jefe de la bancada oficialista en Diputados y, ahora, es el turno de conquistar terreno en la Provincia de Buenos Aires, en especial el Conurbano, donde están los votos.

En el PJ provincial encabeza una movida para adelantar las elecciones inicialmente previstas para diciembre y encaramarse de inmediato. Tiene pocas resistencias, la más fuerte del actual vice del partido, Fernando Gray (intendente de Esteban Echeverría), aunque le sobran apoyos, sea por convicción o porque el que no se alinea, no cobra.

La muy probable llegada de Máximo a la cima del justicialismo bonaerense despejará dudas, si las había, respecto de quién tendrá la lapicera a la hora de armar listas para las elecciones de este año. El y Axel Kicillof arbitrarán la distribución de cargos legislativos en todos los niveles para la etapa que viene. En los años de Cristina, desde cada distrito se llevaban las boletas consensuadas localmente, se entregaban en la puerta de la Casa Rosada y una mesa muy chica encabezada por Carlos Zannini devolvía el papel con un tilde aprobatorio o con correcciones, las cuales no se podían discutir. Recuerdos del futuro.

En Bahía, la terminal de Máximo es el diputado provincial Gabriel Godoy, ratificado como uno de los líderes del FdT regional y hombre de consulta obligada. "Pregúntenle a Gaby", podría ser un mantra en los próximos meses.

Quien festejó el comunicado como un gol de chilena fue el otro punta de lanza en la ciudad del kirchnerismo y su figura más visible, Federico Susbielles. "Explota. Firmaron todos", decía exultante a quienes quisieran escucharlo en la previa de la publicación.

¿Quiénes son todos? Más de 350 dirigentes, gremios y agrupaciones, incluso algunos que en años recientes abjuraron del kirchnerismo y ahora quedaron dentro del abrazo del oso. Ya nadie resiste un archivo de hace 10 minutos, pero pareciera que tampoco importa demasiado, empezando por Alberto Fernández y Sergio Massa.

Volviendo al comunicado, en ciertos detalles está la gracia. Por ejemplo, es interesante ver la ubicación de las firmas, que en estos casos nunca se ordenan de manera aleatoria. En el tope de las tres columnas de la página principal no hay sorpresas: Godoy, Susbielles y Marcelo Feliú, el tridente que hoy contiene a la militancia y los votos.

Junto a ellos dan el presente legisladores, funcionarios y concejales, a los cuales se suman solo dos dirigentes que hoy no ocupan cargos: el histórico Dámaso Larraburu, infaltable, y el expresidente del Concejo Deliberante, Santiago Mandolesi Burgos, quien acompañó a Susbielles desde el inicio de su proyecto de candidatura. Luego vienen más páginas con rúbricas de toda índole.

Mandolesi figuró quinto en la lista de candidatos a senadores provinciales en 2019. Si Feliú iba a interna contra Susbielles para la intendencia, opción que se desechó sobre el filo del cierre de listas, hubiera escalado al tercer lugar y hoy sería miembro de la Legislatura. Orgánico, sigue esperando su momento.

No va a ser fácil el ajedrez de las boletas para el peronismo este año, son muchísimos aspirantes para pocos puestos y a algunas torres les vence el mandato, como a la titular de la bancada en el Concejo, Gisela Ghigliani, a quien por lógica le debería caber un lugar de relevancia en la campaña 2021. ¿Y el massismo, cuya bandera últimamente levantó Fabián Lliteras? ¿Y los gremios?

Los gremios. Entre las ausencias más notorias en las firmas del comunicado están las 45 organizaciones que conforman el Bloque de Unidad Sindical, que entre otros integran el Sindicato de Trabajadores Municipales y el SUPA, enfrentados a la conducción de la CGT de los sí firmantes Miguel Aolita (Empleados de Comercio) y Roberto Arcángel (Camioneros).

Desde ese Bloque aseguran que la ausencia no fue para dar la espalda al diputado Kirchner, sino que se los convocó a muy pocas horas del cierre del comunicado y no hicieron a tiempo de pedir opinión a la totalidad de sindicatos que componen el espacio.

"Una de nuestras premisas es trabajar de manera democrática y horizontal con todos los gremios. Si no consultamos a los 45 preferimos que no haya pronunciamientos individuales. Y no nos dio el tiempo para reunirnos porque la propuesta llegó apenas 24 horas antes de tener que dar una respuesta", le dice una fuente de primera mano a La Nueva.

Agrega: "Ni siquiera estábamos todos en Bahía y tampoco podíamos por zoom, porque había varios compañeros atendiendo problemas importantes, como lo del SUPA en Rosario. Pero se lo explicamos a Federico y lo entendió bien, cero problemas con eso".

¿Qué le suma al peronismo de Bahía pegarse a Máximo Kirchner? Le suma dar un mensaje de unidad y alineamiento hacia arriba. En función de las elecciones locales, si bien todo es prematuro, no parece una buena estrategia para seducir al votante bahiense medio, que salvo en 2011 siempre rechazó de plano a las propuestas K.

El objetivo de base del FdT en estos comicios, si no pasa nada extraño, es mantenerse en los 41-42 puntos. Saben que mientras Juntos por el Cambio también sostenga su unidad, el oficialismo de esta ciudad sigue siendo favorito.

El choque de Fabián Tuya y su negativa a realizar el control de alcoholemia es un escandalete que admite un par de lecturas. Por un lado, desde que ocurrió el incidente siempre pareció irreversible su salida como director de delegaciones municipales, ya que Juntos por el Cambio eligió apropiarse del discurso de la ética, sobre todo en los últimos días con el tema vacunas, con lo cual no iba a ser fácil sostenerlo. (Digresión: la vara de la ética es una cornisa complicada, todos somos pecadores.)

Pero la dificultad política del caso no estaba tanto en defender o eyectar a un dirigente sino en el futuro que le esperaba al puntaltense Tuya. La cúpula de JxC a nivel regional tiene una deuda con Coronel Rosales. En 2017 Cambiemos ingresó 6 diputados bonaerenses por la Sexta y Tuya quedó afuera justo en el corte, se ubicaba séptimo. Más adelante ocuparía la banca por algunas suplencias, pero para un puesto pleno no le dio la inercia en una elección donde los amarillos arrasaron.

En 2019, cuando en la Sexta se disputaban senadurías, JxC metió 3 y la secretaria rosaleña de Gobierno, Abigail Gómez, también se quedó en la vereda por un pelo: estaba cuarta. Ahí los conducidos por el intendente Mariano Uset quedaron relegados por un acuerdo de los socios de la coalición. En los tres primeros lugares debían figurar el Pro, la UCR y la Coalición Cívica, y a su vez había que respetar la paridad de género. El candidato de la CC era Andrés de Leo, la del Pro Nidia Moirano y del radicalismo David Hirtz. Ergo, para que los tres estuvieran en los casilleros a salir, las mujeres debían ocupar las filas 2, 4 y 6. Afuera Punta.

Este año los amarillos de Coronel Rosales tienen que facturar sí o sí y Tuya estaba llamado a figurar en el 1-2. Descartarlo en esa carrera por el episodio del fin de semana sería apresurado, pero la autopista se le volvió ripio.

En el limbo quedará si alguien de la política intentó "ayudar" al ex técnico de fútbol durante su momento de desgracia. El extravagante comunicado donde se hablaba de imposibilidad de medirle el alcohol en sangre por "deficiencias de soplido" y las 48 horas que pasaron hasta la concreción de la renuncia alimentaron la sospecha.

En el Municipio aseguran que nadie sería tan torpe. Y que molesta menos la acusación que la subestimación.



A todo esto, el domingo hay internas de la Unión Cívica Radical. Para la presidencia del partido a nivel provincial se postulan el diputado Maximiliano Abad (apoyado por Mario Negri, Ernesto Sanz y Juan Pedro Tunessi) y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse (con el respaldo de Martín Lousteau).

Por el comité Bahía compiten el subsecretario municipal de Seguridad, Emiliano Alvarez Porte, en la línea de Abad; así como la exconcejala Patricia Piersigilli y la docente Gabriela de Nápoli, ambas possistas.

Todos aseguran que, sea cual fuere el resultado, Juntos por el Cambio es su lugar de pertenencia, aunque también subrayan que el radicalismo debe ocupar un lugar más protagónico en esa alianza.

¿Habrá primarias contra el Pro este año? El escenario es ideal: una elección de medio término y sin el riesgo de esmerilar administraciones propias en Nación y Provincia.

No obstante, para el radicalismo en Bahía sería pugnar por lugares dentro del oficialismo, con el antecedente de haber sufrido cachetazos en las últimas elecciones en las cuales la UCR se presentó como tal. La más cercana en 2015, cuando Roberto Ursino fue a internas contra Héctor Gay y apenas juntó un 3% de votos.

"Es arriesgado ir a primarias en Bahía, sí, pero sería el momento de hacerlo. También hay que ver quién iría como punta de boleta en el tramo de diputados nacionales. Si son Abad o Posse, los dos son buenos dirigentes pero no son figuras de gran atracción. En cambio, si se prende Facundo Manes, como parece, muchos van a querer acompañar la movida no solo acá sino en todos los distritos", dice un observador de la disputa. El prestigioso neurocientífico Manes respalda la línea de Abad-Alvarez Porte.

Ni unos ni otros radicales son tan aglutinantes como, por ejemplo, Máximo. Es cierto. Pero mejor no subestimar.