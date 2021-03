Gay defendió el traspaso de dos líneas de Sapem y dijo cuándo se va a vacunar

El intendente Héctor Gay defendió el traspaso de las líneas 502 y 504 de Bahía Transporte Sapem a la empresa San Gabriel y aseguró que "fue beneficioso y que los resultados los podrán analizar los usuarios del servicio de transporte" una vez que esa compañía esté prestando el servicio.

"No hay que olvidarse de que la Sapem surgió tras la partida de Plaza de nuestra ciudad y que en ese momento el Municipio tuvo que hacerse cargo de esas tres líneas --502,504 y 519 A, que aún permanece bajo la la firma estatal-- que no quería otra empresa", sostuvo.

"El Municipio siempre fue a pérdida y poniendo plata para sostenerla porque como estaban siendo manejadas no daban resultados. No hay ciudad en la Argentina cuya Municipalidad sea dueña de los colectivos, sino que en todos los casos son concedentes del servicio", agregó.

"Estas dos líneas se las ofrecimos a Rastreador Fournier y a San Gabriel y me alegra que esta última se haya hecho cargo. Confiamos y hay un compromiso de incluir nuevas unidades y la verdad es que San Gabriel siempre ha prestado un buen servicio", sostuvo.

Gay además se refirió a la vacunación que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires y contó que pretende vacunarse una vez que "todo el personal de salud de Bahía Blanca se encuentre inoculado".

"Soy mayor de 60 años, aunque no tengo factores de riesgo, pero para aplicármela voy a esperar que la tengan quienes estuvieron al frente de esta batalla contra el coronavirus", afirmó.

En su discurso ante los 24 concejales Gay sostuvo que pretende saber si en Bahía hubo privilegios y al mismo tiempo llevó un listado de funcionarios de Juntos por el Cambio que presentaron una declaración jurada asegurando que no recibieron la vacuna contra el COVID-19.

Entre ellos figuran todos los concejales de esa fuerza y funcionarios como el secretario privado Pablo Romera, el de Movilidad y Espacios Públicos, Tomás Marisco y hasta el secretario de Salud, Pablo Acrogliano.

Días atrás desde el bloque oficialista presentaron un proyecto para que los ediles del Frente de Todos también declaren si fueron vacunados o no y la concejal Gisela Ghigliani respondió esta mañana que esa iniciativa es oportunismo político. "Me vacuné de manera legal y lo difundí en las redes sociales porque no hay nada que esconder", dijo en diálogo con "La Nueva".