Gisela Ghigliani: “Me vacuné de manera legal y lo difundí”

Gisela Ghigliani, concejala del Frente de Todos, le contó esta mañana a La Nueva. que recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y mencionó que "ese mismo día lo publiqué porque no hay nada para ocultar".

"Soy médica desde hace 38 años y he seguido vinculada a la actividad asistencial de distintas formas. Cuando apareció la aplicación, me inscribí, llené los datos como personal de salud y definí la edad, que es un factor de riesgo mío por ser mayor de 60, y cuestiones de salud que debía poner ahí. En el momento que se habilitó la Sputnik V por el ANMAT recibí un turno asignado en un hospital. Allí me dirigí y ese mismo día lo publiqué porque no hay nada para ocultar", relató.

Concluida la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, la edil dijo que el "Vacunatorio VIP fue un hecho puntual, que no debió ocurrir y por el cual el presidente tomó una decisión política de apartar al máximo responsable de ese ministerio y dejar en claro que eso no puede volver a suceder".

Incluso, manifestó que en su momento "varios concejales de la oposición me dijeron 'vimos que te tocó la primera dosis, cómo fue, te dolió, tuviste algún efecto adverso...'. Es importante que se inscriban porque cuando más personas accedan a la vacuna, vamos a poder ir combatiendo esta pandemia".

Respecto del pedido de declaraciones juradas, consideró: "Es oportunismo político porque no hay nada para ocultar. La otra médica de nuestro bloque (Paula Echeverría) actuó en la misma circunstancia. Me parece absolutamente innecesario, viniendo de gente que militó la anticuarentena, militó la antivacuna, y de golpe salga con esta situación. Yo no tengo nada para ocultar. El presidente y el gobernador están haciendo un esfuerzo grandísimo para poder conseguir las vacunas en un contexto de escasez mundial".

Paula Echeverría

El intendente Héctor Gay inauguró hoy el período de sesiones ordinarias, donde habló sobre las vacunas, el homenaje a nuestro nobel César Milstein y las obras que se vienen, entre otros temas.

"No pareció el discurso de un intendente que está hace tantos años al frente de esta ciudad. Fueron más llamativos los temas en los cuales no se expidió que los que nombró", sostuvo.

"De las cuestiones sociales no se habló para nada —continuó—, no se habló de niñez, no se habló de adolescencia, no se habló de salud mental y esta situación crítica que se ha venido conversando. Del medio ambiente fue bastante escueto. No se habló de hábitat. Cuando se habló de políticas de género también fue bastante pobre...".

"Otro tema que también es llamativo es el de la crisis del agua. En el presupuesto no había ningún fondo asignado a obras estructurales ni pedidos de obras ni a Provincia ni al Enohsa. Nosotros motorizamos que se vote la emergencia, participamos con los funcionarios de Provincia y el gobernador se comprometió a que se iban a hacer las obras. Por su puesto que va a llevar tiempo, pero hablar como si no hubiese pasado nada, cuando este es su sexto año de gestión, es llamativo", afirmó.

Acerca de Bahía Transporte Sapem, dijo: "La realidad es que están traspasando 17 móviles que son fondos que tienen que ver con lo municipal; lo mismo los trabajadores, las condiciones, etcétera. Es una política de desguace, es retrotraer el transporte a términos de precariedad, así que no compartimos para nada esa visión, como tampoco compartimos cuando quisieron privatizar la Sapem Ambiental. Nos hubiese gustado que, ya que se habla de transparencia, se hubiera ahondado en el discurso del intendente este tema".