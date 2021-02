Moirano, sobre el plan de vacunación: "No hay transparencia y no hay información"

La senadora bonaerense Nidia Moirano sostuvo esta mañana que "no informar cómo se está llevando a cabo la vacunación es atentar contra la salud mental del adulto mayor".

"No hay información sobre las personas que son vacunadas ni las prioridades para definirlas. Y si no hay información, no hay transparencia", argumentó.

En diálogo con Panorama, por LU2, la legisladora recalcó que "llama la atención que nadie sepa" e indicó que "cuando empecé a ver que nadie sabía informar, empecé a dudar".

En tal sentido, elevó un proyecto para crear el Registro Provincial de Vacunados COVID-19, a partir del cual el Estado provincial tendrá la obligatoriedad de dar publicidad a la totalidad de las personas inscriptas para la vacunación y vacunadas contra el virus.

"Presentamos un pedido de informes para saber qué criterios utiliza el Gobierno nacional y provincial para definir las personas que deben ser vacunadas", explicó.

"Pertenezco a la comisión del Hogar del Anciano y hace unos días se anunció que iba a comenzar en Bahía Blanca la vacunación a adultos mayores. Sin embargo, al Hogar no llegó ni una sola. Entonces, ¿cuál es el criterio?", señaló.

Moirano aclaró que presentó el proyecto antes de que estallara el escándalo nacional del ministro de Salud, Ginés González García, "porque veía que no hay precisiones".

"En Bahía se empezaron a vacunar en geriátricos, hace dos semanas. Pregunté a referentes del oficialismo y ninguno supo darme información de cómo se estaba seleccionando y cuál era el orden. Acá tenemos un promedio de edad de 86 años y esto trae mucha angustia a los abuelos. Y nosotros estamos registrados", relató.