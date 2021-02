Tarde, demasiado tarde

El femicidio de Ursula Bahillo, la joven de 18 años que murió en la localidad de Rojas luego de ser apuñalada por Matías Ezequiel Martínez, su pareja durante algunos meses, deja en claro como este tipo de situaciones sigue siendo un campo donde queda muchísimo por resolver y que resulta intolerable que el tema se discuta una y otra vez, con cada femicidio.

Es evidente que el esquema ideado para proteger a las mujeres que denuncian amenazas o malos tratos son simplemente insuficientes, ineficientes, inútiles y, en muchos casos, vergonzosos.

Por muchas razones. Porque muchos de quienes intervienen a la hora de tomar las denuncias no son capaces, serios y eficientes. Porque los tiempos de la justicia, se sabe, son tan lentos y espeluznantemente complejos, tan cargados de papeles y presentaciones, que demasiadas veces están comenzando el expediente cuando quien hizo la denuncia ya ni siquiera es parte de esta vida.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El caso de Ursula, de 18 años, es emblemático pero no deja de ser uno más entre tantos que se dan cada semana. Su asesino, de 25 años, policía separado de la fuerza no se sabe porqué, se cansó de amenazarla, fue denunciado, anticipó que la iba a matar, violó la perimetral que nadie controla, se cansó de acosarla y hasta se debe haber cansado a acuchillarla.

Se dice ahora que la justicia debiera ser más severa con quien, por caso, no cumple con las limitaciones de acercamiento, que quien viole la perimetral debiera ser inmediatamente detenido.

Pero además en este tipo de femicidios, no puede ser que la cadena de responsabilidades quede en un oficial que no tomó unaa declaración, o que no entendió la gravedad del tema.

Debiera alcanzar a muchos más responsables que Matías Ezequiel Martínez, a quien de alguna manera dejaron que actuara con total libertad a pesar de todos los elementos que anticipaban su conducta.