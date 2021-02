Histórico: Kenia y su entrenadora sorprendendieron al mundo

Por el hecho de haber clasificado a un AfroBasket luego de 28 años y por el lento pero firme avance de la mujer en el rol de entrenadora, la selección de Kenia fue noticia en las últimas horas.

El elenco africano es dirigido por la coach australiana Liz Mills, quien condujo al equipo a un boleto para el campeonato de selecciones más importante de ese continente.

Fue con el triunfo de ayer ante Angola por 74 a 73, con un doble en el último segundo del alero Tylor Ongwae. El partido se disputó en Younde, Camerún y con este resultado Kenia quedó 3º en la zona B (clasifican los tres mejores de cada zona).

Lo que sorprendió al mundo del básquetbol fue la presencia de la coach en el banco de un elenco africano.

Liz Mills durante un entrenamiento de Kenia.

Por ejemplo en nuestro país una excepción es Bahía Basket, equipo que hizo historia al incluir a Laura Cors para el staff técnico de la Liga Nacional que comparte con Martín Luis.

También conocemos el caso de Becky Hammon, quien en 2017 se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo de la NBA (San Antonio Spurs).

En el caso de Mills, se trata de la segunda entrenadora en la historia de África en clasificar a un seleccionado al campeonato continental. El año pasado la estadounidense Natosha Cummings-Price había dirigido al equipo femenino de Camerún en el AfroBasket.

FIBa. citó, también, que en 2017 la entrenadora Brigitte Affidehome Tonon fue la primera mujer en liderar un equipo nacional masculino africano. Condujo a Benin en el preclasificatorio al ​​AfroBasket ese año.

En cuanto a Mills y previo a alcanzar la selección mayor de Kenia, se desempeñó como DT asistente de Zambia (varones).

Mirá el tiro que le dio el triunfo y clasificación del combinado keniata:

Tylor. Is. Cold. Blooded.

Tylor. Beat. The clock.

Tylor. Got. Game.



Tylor Ongwae allowed @Teammorans to win over 🇦🇴 and book their 🎫 to Kigali!#ShotClock🧀 #AfroBasket #Qualifiers pic.twitter.com/KimEhqlH9l