Denuncian falta de recursos de protección y limpieza en escuelas de Bahía

Si bien ayer comenzaron las clases presenciales para los estudiantes de primaria y secundaria que se atrasaron con los contenidos durante 2020, algunas escuelas de Bahía Blanca no abrieron sus puertas porque las condiciones no estaban dadas.

Desde ATE local le indicaron esta mañana a La Nueva. que además de máscaras faciales —requisito para los docentes, al igual que los barbijos—, en algunos establecimientos educativos faltan otros elementos de protección y limpieza, como las toallitas para que los chicos puedan secarse las manos cuando van al baño; como así también personal para higienizar correctamente cada espacio utilizado.

La Nueva. intentó averiguar la cantidad de escuelas que este miércoles no pudieron volver a la presencialidad, pero no obtuvo una respuesta concreta. Desde Jefatura Distrital indicaron que algunas no arrancaron de manera presencial, aunque sí virtual, "por distintos motivos específicos de cada institución".

Desde el Consejo Escolar, en tanto, señalaron que mañana comenzarán a repartir por las escuelas las máscaras de protección que compraron para el personal educativo, tarea que continuará el lunes y jueves de la próxima semana.

A su vez dijeron que están a la espera de "las máscaras que tiene que enviar Provincia para completar".