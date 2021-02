"Hay que hablar menos y trabajar más", dijo Acrogliano sobre el plan de vacunación

El secretario de Salud municipal, Pablo Acrogliano, sostuvo hoy que "hay que hablar menos y trabajar más" en relación a la campaña de vacunación contra el coronavirus en nuestro país.

"Se ha hecho demasiada magia alrededor de una vacuna, la magia crea ilusión y la ilusión no existe. Y más allá de la epopeya, que por ahora es en palabras, hay que vacunar a toda la población", mencionó.

En diálogo con Hechos de Radio, por LU2, Acrogliano señaló que "la realidad dice que todavía falta vacunar personal de salud y eso sí es algo que en la Secretaría nos preocupa".

"Entre un 50 y un 60 % del personal está esperando que lo llamen. No llevamos control sobre quiénes se anotaron, pero en función de las vacunas que vienen y de los comentarios que se escuchan desde el hospital, faltan. No nos olvidemos que no es solo el personal médico y público, sino que es todo el personal sanitario, público y privado, que incluye médicos, enfermeros, administrativos y quienes intervienen directamente en el trabajo de la pandemia", relató.

En ese sentido, hizo alusión a las palabras de Ginés González García quien, esta mañana, dijo que esperan tener vacunada a toda la población mayor de 18 años aproximadamente en agosto o septiembre.

"Todos deseamos que eso ocurra, va a depender de que lleguen vacunas y se puedan distribuir. Debe tener elementos de juicio suficientes para decir lo que dijo", respondió.

El funcionario indicó que mañana llegaría una nueva partida de vacunas a Bahía Blanca, destinadas a la Escuela Técnica N°2 "Ing. César Cipoletti". Asimismo, mencionó que estudian disponer más centros de vacunación (la mutual de suboficiales de la Armada, en Saavedra 349, por ejemplo), sobre todo para cuando en las escuelas haya clases.

"La pandemia nos ha enseñado muchas cosas —continuó Acrogliano—; una de ellas es que se va a desarrollar en olas. Con el inicio de las clases y la llegada del frío vamos a tener otro pico".

"El año pasado la gente adhirió a quedarse en su casa; este año, con el poco apego a los protocolos, vamos a tener problemas con otras enfermedades al margen del coronavirus. Esto va a depender de nosotros, no nos olvidemos que seguimos en pandemia", afirmó.

Por último, sostuvo que "los protocolos son muy claros" y que "es fundamental retomar las clases por una cuestión de salud mental de los chicos".

"Ahora todos los chicos tienen ganas de ir al colegio", remarcó.