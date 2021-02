Crimen del quiosquero: "El tiempo pasa, pero el recuerdo siempre está"

El hijo de Luis Omar García, el quiosquero asesinado en Undiano al 400 durante un robo en febrero de 2019, habló del hecho y aseguró: "El tiempo pasa y las heridas se van disimulando, pero el recuerdo siempre está".

"Ahora que el caso está cerrado uno trata de dar vuelta la página, aunque de esto no nos vamos a desligar jamás", afirmó Alejandro en diálogo con Panorama en LU2.

El hombre lamentó que este tipo de situaciones "no se eligen" y "se tienen para toda la vida": "No hay día que no recuerde a mi papá".

"No sé si se trata de tiempo para sanar, las cosas se pueden calmar pero no creo que esto se termine", sentenció.

Por otro lado, Alejandro dijo que "el único consuelo es poder ayudar a otras personas que pasaron por lo mismo" y agregó que muchas personas se le acercaron para hablar y pedir apoyo.

"Quien necesite hablar puede contactarme, estoy encantado de ayudar a quien sea para aliviar el dolor", finalizó.

El caso

El 14 de febrero de 2019, dos ladrones entraron a robar a un quiosco ubicado en Undiano al 400 y asesinaron de un tiro a Luis Omar, de 60 años.

El quiosquero forcejeó con los ladrones, quienes antes de fugarse en una moto dispararon y lo hirieron en la espalda.

El 9 de septiembre de 2020, la Justicia condenó a cadena perpetua a uno de los jóvenes por los delitos de homicidio agravado criminis causa, en concurso real con tentativa de robo agravado por el uso de un arma apta para el disparo.