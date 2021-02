Vacunación del personal de salud: "Nos gustaría que el porcentaje de vacunados sea más alto"

Marta del Valle, directora de desarrollo y planeamiento del Hospital Municipal, dialogó esta tarde en LU2 y brindó un panorama sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 en Bahía Blanca.

"Ya hemos aplicado 1260 dosis, de la cuales 850 corresponden al primer componente y las restantes, al segundo. Según el plan de vacunación de la Provincia, se trabaja de lunes a sábados. Lunes, martes y miércoles aplicamos el primer componente y jueves, viernes y sábado, el segundo. Los turnos vienen asignados desde la Provincia y se dan 10 turnos por hora, durante 10: estamos vacunando 100 personas por día. A medida de nuestra posibilidades, cuando podemos adelantar un turno, hemos llegado a vacunar más de 130 personas por día", explicó la docta en Hechos de Radio.

"Es un número importante (por día) y estamos esperando que nos lleguen más dosis del componente uno, para poder terminar no sólo con nuestro Hospital sino con otros equipos de salud. El Penna como el Municipal, somos responsables de vacunar a todo el equipo de salud de Bahía Blanca", señaló.

"Del total del personal del Municipal -agregó-, que son más de 1000 personas, tenemos un 25% vacunado con el esquema completo. Y con la primera dosis, un poco más del 40 %. Estamos esperando más envíos de la primera dosis. Nos gustaría que el porcentaje sea más alto, superar el 50%. Así que estamos esperando, con la noticia que ha llegado un nuevo cargamento de vacunas, estamos seguro de que nos van a mandar más dosis del primer componente como para poder continuar la vacunación", indicó.

En cuanto a cuándo llegarían más dosis a nuestra ciudad, Marta señaló que "esperamos que esta semana o a más tardar la semana que viene, tengamos dosis".

Por otra parte, la bioquímica, contó cuál es la reacción del personal de salud en cuanto a la aplicación o no de la vacuna Sputnik V.

"Hay algún porcentaje que decide no vacunarse, en general porque tienen alguna de las enfermedades que, al principio, se había determinado que no había evidencia suficiente como para asegurar la colocación de la vacuna. O embarazadas, o gente que está en lactancia o con alguna medicación.

Estas cosas son muy dinámicas, la evidencia se renueva y ahora hay cierta información que se estaba esperando más información. Y hay otras personas que eligen no vacunarse y después cambian de opinión. No es un porcentaje muy alto que el ha decidido no vacunarse", enfatizó.

En relación a que llegue otro tipo de vacuna a la ciudad, fue optimista en cuanto a la planificación necesaria.

"Nosotros vamos a aplicar la vacuna que nos llegue, creo que recibiremos más vacuna de la Sputnik V y la vacuna que se fabrica en India, que también tiene convenio Argentina, es el mismo tipo de vacuna. No creo que cambie mucho las condiciones de almacenamiento ni de colocación", contó.

El Hospital Municipal comenzó con la vacunación el pasado 8 de enero, días antes (el 29 de diciembre) lo había hecho el Hospital Penna.

"El Penna creemos que debe haber aplicado más del doble que nosotros. Por su puesto que el equipo de salud se siente mucho más seguro con la vacuna, pensando que está vacunado con el esquema completo. De modo que cuanto antes lleguen las vacunas para el equipo de salud, para nosotros sería una gran ventaja a nivel institucional", señaló.

En cuanto al trabajo del personal de salud vacunado, Del Valle señaló que "los protocolos son los mismos" pero que lo cambió es que "la esperanza de lograr inmunización".

El médico Lisandro Pendino, primera persona vacunada contra el COVID-19 en Bahía.



"Los protocolos y recomendaciones son los mismos. No cambia por su inmunización, porque están vacunados pero no sabemos todavía están inmunizados. Por el momento que empezamos nosotros a vacunar, aquellos que ya tienen el esquema completo, aún no estarían en el tiempo máximo de producción propia de anticuerpos para inmunización. Nada ha cambiado, lo que ha cambiado en el personal de salud es sentir la esperanza de lograr inmunización", apuntó.

En cuanto el tiempo de inmunización que otorga la vacuna, apuntó que "no está definido eso".

"Todavía los trabajos clínicos para poder definirlo, al ser una vacuna nueva y que no haya pasado tanto tiempo todavía no está definido eso. Los estudios preliminares indican que por seis meses se podría tener inmunidad, pero todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente desde los ensayos clínicos", explicó la profesional.

Por último, se refirió a la cantidad de personal que se encuentra en aislamiento.

"Tenemos muy poco personal que ha dado positivo y muy poco personal aislado por contacto estrecho, es como que ya tenemos muy aceitadas las pautas de actividad por lo tanto no se producen muchos contactos estrechos de cada caso positivo. Por suerte el número es muy bajo", cerró.