“Pase lo que pase, con esto va a crecer el vóley de Liniers y de Bahía”

El vóley masculino de Liniers y de toda la ciudad vivirá horas históricas en los próximos días, cuando el Chivo dispute la Liga Nacional.

La misma se jugará a modo de burbuja sanitaria en Villa María (Córdoba), contará con 30 equipos de 16 provincias y será organizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA).

“Cuando tiraron la idea algunos no sabían bien lo que era la Liga y otros, como yo, nos volvimos locos. Al principio fue complicado, porque era mucha organización, mucha plata… pero una vez que todos entendimos lo que era la Liga nos emocionamos y fuimos para adelante. Más que nada los papás de los chicos, que le pusieron mucha buena onda”, reconoció Fede, quien juega como punta receptor.

“Más allá de lo que vamos a disfrutar el torneo —agregó—, también disfrutamos mucho este proceso de preparación. Conocer gente, estar tanto tiempo juntos entre nosotros, somos una familia. Allá (en Córdoba) lo vamos a disfrutar más todavía, porque dejás de pensar en otras cosas como el trabajo, mantener la casa o lo que sea, es estar sólo enfocado en el torneo”.

El equipo de nuestra ciudad, afrontará este torneo con chicos de club más dos refuerzos llegados de Olimpo y Tiro Federal. A último momento se bajó por razones laborales Ignacio Federman, proveniente de Fortín Club de Pedro Luro.

“Para mí este es uno de los objetivos más altos que me había propuesto, nunca me había esperado poder jugar este torneo con Liniers; me re sorprendió. Fui uno de los primeros que dije que sí, que iba a apoyar en lo que sea para jugar. Para el club y para Bahía es un salto enorme, pase lo que pase va a crecer el vóley”, se ilusionó el exjugador de River Plate.

Después de un gran esfuerzo, el albinegro consiguió los fondos para formar parte de la competencia, en la que ocupará la Zona 3 junto con San Lorenzo de Almagro, Instituto Pellegrini de Tucumán, Lafinur de San Luis, Trinitarios de Villa María (Córdoba), Echagüe de Paraná (Entre Ríos), Libertad de San Jerónimo (Santa Fe) y Tierra del Fuego Vóley (que finalmente no podrá presentarse por tener 11 casos positivos de COVID-19 en su plantel, tras realizarse los testeos exigidos en la previa por la organización).

“Estamos súper ansiosos, nerviosos, entrenamos mucho para esto. Desde que arrancamos a prepararnos, fue un cambio muy grande para todos. Veníamos de entrenar dos veces por semana, a entrenar todos los días y algunos días doble turno. Fue un súper cansancio mental y físico para todos, pero le agarramos el ritmo y ahora estamos mucho mejor”, se sinceró el punta albinegro.

El equipo que conduce Claudio Rodríguez disputará, como mínimo, seis partidos en siete días en la primera fase del certamen.

“Nunca nos pasó de jugar tantos partidos seguidos, es algo para lo que no estamos preparados, para descansar tan rápido el cuerpo. Es otra rutina, tendremos que cambiar todas las rutinas… Estas dos semanas van a ser como si cada uno fuera jugador profesional. Va a ser una linda experiencia que va a vivir cada uno y a partir de ahí cada uno puede elegir su futuro”, dijo Fede.

Luego de enfrentarse todos contra todos, los cuatro primeros equipos de las cuatro zonas jugarán por la Copa de Oro y los restantes, por la de Plata. Siempre en partidos de eliminación directa.

“Es un lindo desafío, yo tengo fe de que nos va a ir muy bien. Por lo menos en el primer objetivo que nos planteamos: meternos entre los cuatro primeros. Pero todo depende de qué nivel nos encontremos allá”, admitió Camargo, oriundo de Punta Alta.

“Primero tenemos que ir a jugar a lo nuestro —agregó—, una vez que podamos demostrar nuestro nivel tenemos que ver donde estamos parados. Siempre tenemos que estar y jugar al cien por cien”.

Todos los encuentros del torneo podrán verse a través de streaming (wooloo.tv) y, además, los cotejos decisivos irán por la señal de cable DeporTV.

La participación del Chivo en este certamen llega un momento de pleno crecimiento institucional y también de la disciplina dentro del club. Además, será un hecho importante para el vóley de la ciudad y la región.

“Casi que vamos a representar a la provincia, más allá de Bahía Blanca. Fuera de cómo nos vaya en el torneo, se va a mostrar a Liniers, que hay vóley acá, que estamos presentes…”, cerró Fede.

El plantel albinegro

El equipo: Nahuel Melinger, Julián Calegari, Julián Rapretti, Martín Pochón, Federico Camargo, Bautista Richebut, Mauro Jiménez, Juan Piedrabuena, Tobías Fernández, Santino Puliafito, Franco Chamorro, Manuel Carus (refuerzo de Olimpo) y Juan Valacco (Tiro Federal). DT: Claudio Rodríguez. Preparador Físico: Dardo Martínez. Jefe de Delegación: Luciano Alencastro.

Todos los equipos

-ZONA 1: Tucumán de Gimnasia, Amuvoca de Calafate, River Plate, La Matanza Voley, Ausonia de San Juan, Rivadavia de Villa María, Sarmiento de Chaco, Regatas Santa Fe.

-ZONA 2: Policial de Formosa, Estudiantes de La Plata, Universitario de La Plata, Monteros Vóley de Tucumán, ICA de San Luis, San Martín de Porres de Mendoza, Bomberos de Villa Ocampo, Waiwen de Comodoro Rivadavia.

-ZONA 3: San Lorenzo de Almagro, Pellegrini de Tucumán, Liniers, Lafinur de San Luis, Trinitarios de Villa María, Echagüe de Paraná, Libertad SJ.

-ZONA 4: Salta Vóley, Regatas Corrientes, Belgrano de Don Torcuato, Ferro Carril Oeste, Banco Hispano de San Juan, Rowing de Paraná y Selección Argentina Menor.