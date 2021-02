Ramiro Formigo se despidió de Villa Mitre, que confirmó otros dos que siguen

Un miércoles de altas y bajas fue hoy para Villa Mitre que continúa armándose de cara a una nueva temporada del Torneo Federal A.

El tricolor sufrió hoy una sensible salida del volante Ramiro Formigo, quien ya fue presentado en Brown de Adrogué, equipo que milita en la segunda categoría del fútbol argentino.

"Piru" fue una pieza clave en elenco bahiense desde su arribo en enero de 2016, para el regreso del club al Federal A, llegando a disputar más de 100 partidos en la Villa.

"Gracias Villa Mitre por estos 5 años de haberme hecho crecer y madurar como persona y jugador! Pasé muchísimos momentos y conocí personas que han marcado mi vida. Me voy vacío porque siempre me brinde y me entregue el máximo. Gracias a todos! Hasta luego...", publicó el ex-Ferro de Pico en su cuenta de Instagram.

Nuevo refuerzo!! Esta tarde Ramiro Formigo firmó contrato con la institución hasta diciembre 2022. El volante por derecha viene de jugar en @VillaMitreBB Bienvenido al Trico Piru!!! #VamosTrico🔴🔵⚫️ #TodosJuntos pic.twitter.com/LUhmqOwwZs — C. A. Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) February 10, 2021