Vóley: Liniers cuenta las horas para su histórica participación en la Liga Nacional

El vóley del Club Atlético Liniers ultima detalles para afrontar la histórica participación en la Liga Nacional de Voley Masculina, que se disputará desde el lunes en Villa María (Córdoba) y organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA).

El plantel partirá el próximo sábado a la noche desde nuestra ciudad y debutará el lunes ante Tierra del Fuego, a partir de las 11.

"Esto es algo muy importante, el poder volver a estar en el primer nivel del vóley. Es intentar medirnos y ver cómo estamos con los demás", señaló el presidente albinegro, Carlos Pablo, quien formó parte de la conferencia de prensa brindada por el club.

En la misma también estuvieron José María Bilbao (secretario), Angélica Diaco (presidenta de la Asociación Bahiense de Vóley), Claudio Rodríguez Kiser (entrenador), Dardo Martínez (preparador físico), Germán Ramón (encargado de vóley de la subcomisión), Lucio Martínez (presidente de la subcomisión) y Amilcar López (coordinador).

"También esto nos sirve para aprovechar todas las instalaciones (del club), ya que hubo un crecimiento muy importante en el último año. Esto (la participación en la Liga) nos permite empezar a aprovechar estas instalaciones. Si bien vamos a ir a jugar a una burbuja, a futuro, quien te dice, podemos hacer en Bahía algo parecido", se ilusionó Pablo.

Carlos Pablo, presidente de Liniers.



El elenco de nuestra ciudad ocupará la Zona 3 junto con San Lorenzo de Almagro, Instituto Pellegrini de Tucumán, Lafinur de San Luis, Trinitarios de Villa María (Cba), Echagüe de Paraná (E.R), Libertad de San Jerónimo (S.F) y Tierra del Fuego Voley.

Tras el estreno ante los fueguinos, Liniers chocará sucesivamente ante Lafinur de San Luis (martes 16 a las 9); Atlético Echagüe de Paraná (miércoles 17 a las 11); Instituto Pellegrini de Tucumán (jueves 18 a las 9); Libertad de San Jerónimo (viernes 19 a las 11); Trinitarios de Villa María (sábado 20 a las 9) y San Lorenzo de Almagro (domingo 21 a las 11).

La participación del "Chivo" en este certamen, llega un momento de pleno crecimiento institucional y también de la disciplina dentro del club.

"La subcomisión de vóley estuvo a full, con Claudio (el DT) a la cabeza, han llevado adelante un proyecto muy importante. No era poca la plata que había que juntar y la juntaron, el respaldo del club saben que lo tienen. Eso habla a las claras de las ganas que tienen, no solamente es importante tener dónde sino el ímpetu y las ganas de llevar adelante el proyecto que ellos lo están por cumplir en unos días", señaló el presidente.

Todos los encuentros del torneo podrán verse a través de streaming y, además, los cotejos decisivos irán por la señal de cable DeporTV.

"Ojalá esto sirva no sólo para que algún chico se quiera sumar, sino también para que algún otro club le pique el bichito. No hay que se egoísta, la ciudad tiene que ser la que va mejorando. Nosotros tenemos en este momento la fortuna de poder hacer obras, en función a los pases de Agustín y de Lautaro, que permiten mejorar las condiciones edilicias. Eso tenemos que acompañarlo deportivamente. El que no tenga el dinero, seguramente tenga otras cosas y tenemos que hacerlo todos juntos, y lo digo por cualquier otro club. Tenemos que trabajar mancomunadamente, compartir esfuerzos, es mucho más fácil unidos que separados", cerró Carlos.

Todos los equipos

-ZONA 1: Tucumán de Gimnasia, Amuvoca, River, Matanza, Ausonia, Rivadavia, Sarmiento, Regatas Sfe.

-ZONA 2: Policial, Estudiantes LP, Universitario LP, Monteros Vóley, ICA San Luis, San Martín de Porres, Bomberos Villa Ocampo, Waiwen

-ZONA 3: San Lorenzo, Pellegrini, Liniers, Lafinur, Trinitarios, Echague, Libertad SJ, Tierra del Fuego

-ZONA 4: Salta Vóley, Regatas Ctes, Belgrano Don Torcuato, Ferro, Banco Hispano, IMC Río Tercero, Rowing, Selección Argentina.

Tras enfrentarse todos contra todos, los 4 primeros avanzarán a los octavos de final de la Copa de Oro y los últimos 4 de cada grupo (4) disputarán la Copa de Plata con el mismo formato.