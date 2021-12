Núñez Fariña: "Saldremos a controlar el pase sanitario junto al Municipio"

Representantes de Región Sanitaria 1 y del Municipio se reunieron esta mañana y acordaron realizar fiscalizaciones conjuntas para controlar el cumplimiento del pase sanitario que rige desde ayer en toda la Provincia de Buenos Aires y en Bahía Blanca.

Así lo confirmó el titular del organismo provincial, Maximiliano Núñez Fariña, quien sostuvo que las tareas de control se harán de manera conjunta y en diversos lugares y de manera aleatoria. En el encuentro estuvo presente el secretario de Salud de la comuna, Pablo Acrogliano.

"Nos reunimos para que el Municipio pueda evacuar las dudas respecto a los controles y llegamos a ese acuerdo. Además coincidimos en pedirle a comerciantes y empresarios que colaboren en hacer los controles para respetar el decreto vigente", explicó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Ayer desde la comuna se había solicitado a Región Sanitaria una reunión para tener más detalles del pase sanitario. A través de una carta, el secretario de Gobierno, Marcos Streitenberger, solicitó la reunión para clarificar algunos interrogantes.

"Esta iniciativa es algo que se está aplicando en varios países del mundo y notamos que a partir de la implementación mucha gente ha ido a vacunarse con las segundas dosis. Es un mecanismo que ayuda a que las personas completen el esquema de vacunación", agregó Núñez Fariña.

Durante el primer día de vigencia del pase, entre otros inconvenientes, en algunos bancos no se permitió el ingreso de jubilados que querían cobrar sus haberes por caja. Además, desde la Corporación de Comercio expresaron sus dudas respecto a la situación de los trabajadores que no cumplen con los requisitos de la medida, particularmente si deben (o no) cobrar sus haberes sin poder presentarse a trabajar.