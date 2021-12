Battaglia explicó los cambios, desmintió una pelea en el vestuario y habló sobre su continuidad

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia desmintió anoche que hubiera existido una pelea de la que tomaron parte Carlos Zambrano, Sebastián Villa y Edwin Cardona y que lo llevó a sacarlos del equipo titular que ayer empató sin goles con Newell's, y ponerlos entre los suplentes, "sino que simplemente sufrieron una intoxicación".



"Es mentira que haya existido una pelea que involucrara a Cardona, Villa y Zambrano. A veces hay que escuchar cada cosa que no se puede creer", sostuvo Battaglia en la conferencia de prensa pospartido en la Bombonera.



"Los tres cambios fueron producto de un malestar que tenían todos ellos y Zambrano inclusive no hizo la entrada en calor porque no estaba en condiciones", expresó.





El técnico boquense incluyó a Villa y Cardona promediando el complemento y por ello destacó "el esfuerzo que hicieron en esas condiciones para jugar en la parte final del partido".



"Esta mañana (por ayer) nos encontramos con esa situación de la intoxicación que sufrieron y por eso fueron al banco. Y en cuanto a la quinta tarjeta amarilla de Agustín Almendra, implica que estará ya para la final de la Copa Argentina, porque no podrá jugar el fin de semana ante Arsenal", explicó.



Ante la consulta, insistió en que el "objetivo es clasificar a la Copa Libertadores del año próximo. Después, River es un merecido campeón porque por algo lo logró, pero nosotros debemos preocuparnos por lo que hacemos para alcanzar esa meta de volver a competir en ese plano internacional donde Palmeiras es un justo ganador", resaltó.



"Y en cuanto a mi continuidad, a fin de diciembre se verá. Yo estoy siempre a disposición de lo que necesite el club", completó. (Télam).