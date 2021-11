Paso Urbano: una obra faraónica que habrá que defender

No es simple para un país que atraviesa una de las crisis económicas más complejas del siglo, con deudas y escasos recursos además de elevadísimos índices de pobreza, llevar adelante una obra de 50 millones de dólares como es la del denominado Paso Urbano por Bahía Blanca.

Con un 22% de avance, que es importante pero que está lejos de su terminación, se trata de la construcción de “apenas” 11 kilómetros de autopista, pero conforma uno de los desafíos más importantes de la historia de la ciudad y apunta a resolver uno de los ingresos viales más esperados y reclamados.

La obra se desarrolla a lo largo de las RN3 y RN33, incluida la rotonda “El Cholo”, y comprende la construcción de dos carriles, colectoras, 11 puentes, 9 pasarelas peatonales y una rotonda, así como la instalación de 1.500 luminarias y 12.000 árboles.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Como puede verse, el trabajo es es faraónico. Hacerlo en momentos de inflación y dólar en constante aumento hace por demás complicado su ejecución ya que la oferta inicial elevada en 2017 debe actualizarse de manera constante, con ajustes que terminan por ser tanto o más onerosos que el presupuesto original.

Pero además la marcha de los trabajos está plagada de inconvenientes e imprevistos. El proyecto original señalaba 30 posibles interferencias (caños, instalaciones, desagües, gasoductos) que ya suman 89. Todos trabajos adicionales.

Hoy la obra está en marcha. Se han pagado certificados vencidos y se trabaja en superar inconvenientes y adecuar proyectos. No será una tarea simple lograr que no se detenga nuevamente, que los cambios de aires políticos generen trabas o nuevos gobernantes decidan que no es prioritaria.

Es momento de estar todos alineados y en constante gestión. Por su envergadura es una obra vial que no puede ni debe detenerse.