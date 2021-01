Se vienen varias inauguraciones comerciales importantes en Bahía y un escándalo va tomando forma

--Buen día, Juan, ¿cómo te trata el duro verano bahiense? Menos mal que termina enero.

--Me trata como a muchos: sin agua y cuidándome del Covid – 19, pero parece que estas son dos batallas perdidas.

--Uh… ponele un poco de buena onda, no podemos empezar así la charla.

--Podemos empezar por los dos principales problemas que tiene hoy la ciudad y luego ir sumando optimismo. ¿Te parece?

--Dale, me preocupa lo que decís del coronavirus. Algún dato debes tener.

--Los casos no bajan y de muy buena fuente sé que el jueves a la mañana la guardia del Hospital Municipal estaba saturada de consultas, sobre todo de jóvenes, por eso no hay un gran impacto en la disponibilidad de camas.

--Igual no deja de ser algo preocupante, sobre todo porque el tema de la vacunación hasta ahora sigue siendo un espejismo

.

--Preocupa que entremos al otoño con esta cantidad de casos. Las cifras no bajan y en el sistema de salud están tratando de darle vacaciones a la mayoría del personal para poder después tenerlos disponibles cuando el problema sea mucho mayor. La cosa no pinta nada bien.

--A eso sumale la terrible crisis económica de los hospitales privados.

--Claro, y allí se ve claramente la especulación que hay en el precio de los insumos Covid–19, con un aumento promedio interanual del 615 por ciento. ¿Mucho no?

--Terrible, y es de suponer que lo mismo sucede en los hospitales públicos.

--Sí claro, no tengas dudas. Este va a ser un año muy difícil para el sector privado y estos son los casos donde el Estado debe intervenir para que los precios no sean un disparate.

--Bueno, ¿y el tema del agua?

--Alguna perlita tengo, aunque lo más concreto es que la situación es espantosa, con mucho destrato a la gente y donde quien tiene recursos económicos suficientes puede pasarla mucho mejor porque pone una cisterna y con eso va tirando.

--Encima los camiones aguateros solo trabajan en determinado horario hasta las 16.

--No me dijiste nada de las vacaciones en Monte del gerente Bentivegna. Deplorable.

--Tal cual. El gerente regional de ABSA en Monte, la Autoridad del Agua cerrada, el organismo de control desaparecido. El viernes fueron al Concejo y dijeron estar muy preocupados, pero realmente son cosas que ponen muy mal a la gente.

--Dijiste que tenías una perlita...

--Sí, pero son esos rumores que si bien nadie los va a confirmar oficialmente, vienen de una fuente muy pero muy segura.

--¿Qué dato te pasaron?

--Que hay quienes están buscando, desde hace meses, echar el gerente regional de ABSA. Sería una especie de boicot donde algunas válvulas no se abren y otras no se cierran, generando caos en el sistema.

--Por eso desde octubre del año pasado, cuando no hacía tanto calor, ya empezaron los problemas.

--Estás bien rumbeado, y no te olvides que la actual conducción de la empresa, con Bentivegna a la cabeza, fue la que le blanqueó el año pasado al intendente Gay los graves problemas que tenían para brindar servicio, con casi ningún recurso. Espero equivocarme.

--No aplica el dicho para este momento, pero si el río suena es porque agua trae...

--Exacto, y agua parece que también repartirán camiones militares. Días atrás el intendente con el nuevo general a cargo de la recuperada Tercera División y el Ejército bajará algunos equipos a Bahía para poder distribuir más agua.

--Supongo que ABSA y la Provincia no van a cobrar por un servicio inexistente ¿no?

--Eso es lo que pidió la Muni para los usurarios afectados, pero hasta ahora la Provincia habló de aplicar descuentos. Veremos...

--Antes que me olvide, muy buena primicia la del domingo pasado sobre la reanudación de los trabajos en la autopista de Sesquicentenario y El Cholo, pero no te duermas en los laureles y seguí con algo comercial que mueva el amperímetro.

--Ok, si te parece tengo varias inauguraciones…

--Dale, me interesa, sobre todo porque las buenas noticias para Bahía y la región siempre son bienvenidas.

--Tengo un par de inauguraciones en Alem, las dos muy esperadas. La primera va a tener lugar en marzo en la clásica esquina con calle Perú.

--La estación de servicio que están levantando Marcelo y Ernesto.

--Exacto, Es de la marca Axion y brindará mucho más que combustibles. Son 1.200 m2 totalmente renovados, 300 de los cuales estarán ocupados por el sector de cafetería y comidas que, con una imponente estructura vidriada y moderna tecnología, jugará destacado rol en lo gastronómico y en lo visual. Además dará empleo a unas 20 personas.

--Muy buena noticia, pero seguí con las otras.

--Tranquilo que hay tiempo. La otra, como te decía, también es muy esperada, me refiero a la de una archiconocida cervecería local que tiene por nombre el de un distrito neoyorkino y en conjunto con un conocido local de milanesas denominado igual que una ciudad del norte de Italia. ¿Te acordas? Hace más de un año te anticipé que empezaban las obras donde funcionó Fighetto.

--Claro. Muy bien por el Tero y su Nano. ¿Pero no me dijiste cuándo abren?

--Entre el 15 y el 20 de febrero. Además, donde estaba Piazza, en la esquina de O´Higgins y Chiclana, abrirán a fines de febrero. Preparate porque me dijeron que ambos locales van a dar que hablar.

--No tengo dudas. Va a haber una linda oferta gastronómica entre “El Tero” con Piazza, y “El Pato” con El Molino y en medio un baluarte como el tradicional Víctor. Qué bueno que siga habiendo empresarios que invierten, pero seguí tirando inauguraciones si podés…

--Veo que nunca te conformás, amigo... Me pasaron el dato de que también está muy próximo a abrir un café y local gastronómico en la esquina de Mitre y Sarmiento.

--¿En el local que dejó Tecnoluz al achicarse?

--Sí. Es posible que sea una franquicia de Adorado Bar, una cadena marplatense que anda muy bien, pero si querés tengo otro dato más que confirmado.

--Decime.

--Para fin de febrero está prevista en avenida Colón 267, la inauguración de una sucursal del banco BBVA Francés, que la sumará a su casa central de Estomba 32. Por lo que me contaron está destinada a operaciones puntuales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, es decir, entiendo que será similar a la del Galicia, en Colón y Terrada. Pero si querés, antes que pidas, tengo más.

--Avanti.

--En febrero también inaugura, en Dorrego y General Paz, OLX Autos, la empresa que te conté hace un tiempo. El sistema consiste en una plataforma virtual que se dedica a la compra y venta de autos usados. Les compra a particulares, pero sólo vende a nivel mayorista, solo los multimarca o concesionarios pueden comprar.

--Me acuerdo, es una multinacional.

--Sí, incluso ya tienen más de 30 agencias adheridas a este nuevo concepto de compra y venta.

--Ya que estamos con buenas noticias, no puedo menos que traer a la mesa de café los anuncios de Meoni en Bahía.

--Sí, el ministro de Transporte anunció en La Nueva que a fin de año se licita el tren a Vaca Muerta y su extensión a Chile, es decir, el famoso Trasandino del Sur.

--Y en el mismo sentido se manifestaron Alberto y Piñera, cuando días atrás ambos presidente se reunieron en Chile.

--Claro, pero la visita de Meoni también dejó un respaldo implícito a Susbielles como titular del Consorcio de Gestión, sino al puerto mismo.

--¿Por?

--Porque se habló de potenciar a Bahía como el puerto federal del futuro ya que con el ferrocarril creciendo no sólo al sur, sino también al norte, como el ministro prometió, se fortalece no sólo la captación de granos a través de un mayor hinterland, sino la capacidad de ser una alternativa sólida ante el traslado del puerto de Buenos Aires para la captación de carga a través de una red de puertos secos.

--Ojalá sea así, pero pasemos a otros temas. Si es que tenés más.

--Sí, claro. Me dijeron que hay mucho revuelo entre el grupo de inspectores que se encarga actualmente de los parquímetros y que dependen de Martín Moyano, el director de Ordenamiento Urbano.

--¿Es el grupo que pasó a esa función proveniente de Sapem Ambiental?

--Claro, pero el malestar no es por el cambio de labores, sino por algo más grave.

--No me digas. ¿Qué pasó?

--Según me cuentan, al menos tres inspectoras realizaron quejas de un superior, más precisamente de un encargado. Luego de no encontrar respuestas internamente, presentaron un escrito por Mesa de Entradas, donde denuncian que sufrieron una suerte de acoso.

--¿Laboral o sexual?

--Aparentemente les realizó insinuaciones sexuales. Antes de hacer la presentación formal, ya habían planteado esta situación en la repartición y la persona sindicada se habría defendido diciendo que fue al revés. Eso originó que a esas tres chicas se sume el resto de los compañeros para respaldarlas.

--Parece que viene movida la mano entonces.

--Eso parece. Me dicen que ofrecen como pruebas las capturas de pantalla de chats que mantuvieron por Whatsapp, donde esta persona les haría algunas proposiciones indecorosas y, obviamente, fuera de lugar.

--Bien, estaremos atentos entonces. Che, ¿qué me contás de nuestros amigos de Ticketbahia.com que van a transmitir en streaming el speedway (el domingo) y las categorías zonales de automovilismo?

--Sabés que no soy muy tuerca y que no estoy muy al día con la tecnología, así que contame un poco más.

--Es lo que en tiempos de pandemia se empezó a usar para poder acceder a los espectáculos que hoy no pueden contar con público. Podés comprar un código por la página y te permite acceder al espectáculo muy cómodo en tu casa.

--Bueno, lo voy a pensar porque me imagino que de esa forma podés ayudar a categorías a las que hoy les cuesta mucho mantenerse funcionando…

--Exacto, pero se acerca la interna de los radicales del 21 de marzo en la provincia de Buenos Aires, si es que la pandemia lo permite.

--Sí, y está todo muy movido. Por un lado el crecimiento de la lista 14 que lleva a Gustavo Posse es cada vez más evidente porque referentes muy importantes que apoyaban al actual oficialismo se están pasando a las filas del intendente de San Isidro, siempre levantando la bandera de ser parte de un frente como columna vertebral.

--Leí que el diputado Carusso, principal armador del espacio, saló al cruce de Lilita Carrió por interferir y tomar posturas apoyando a la actual conducción en la interna radical.

--Claro, primero lo hizo en las redes sociales con un video en el que se mostraba al expresidente Raúl Alfonsín cuando la calificaba como enemiga de la UCR, para luego salir en varios medios recordando los dichos de la líder del ARI, donde Carrió se jactaba de manejar al actual oficialismo del radicalismo desde afuera.

--¿Y a nivel local qué está pasando?

--En los últimos dos meses se vio muy activo al espacio que representa la lista 701 possista, el cual lleva a Gabriela De Napoli y al ingeniero Aníbal Roig como fórmula a conducir el radicalismo local. Se los vio no solo en reiteradas reuniones con afiliados sino también llevando personalmente una tarjeta de salutación para las fiestas a los mismos.

--Sí, ya vi algunos carteles.

--Me dicen que, confiados en que el afiliado radical no acepta mas ser furgón de cola, y convencidos de que quieren recuperar su identidad, van a hacer una excelente elección.

--Decime una cosa, ¿sabés cómo pinta el arranque posferia en los Tribunales?

--Mañana empieza el año calendario y según me comentó un gremialista de los judiciales creen que trabajarán como hasta diciembre, con protocolos de prevención, guardias por mitades o tercios de la planta funcional y priorizando el teletrabajo sobre el presencial, en especial para los de riesgo.

--Quiere decir que no habrá grandes modificaciones.

--Así es, aunque igualmente un juez me dijo textual: "arrancamos a full", con lo cual, evidentemente, no será la misma presencialidad entre empleados que funcionarios. Ah, otra cosa, me comentó el sindicalista que están en gestiones con la Corte provincial e IOMA para implementar la vacuna a trabajadores judiciales y del Ministerio Público.

--Bien.

--Dónde había bastante alegría en estos días era en el Colegio de Magistrados. En el local y en otros provinciales.

--¿Por qué?

--Porque salió un fallo de primera instancia (juzgado de Garantías N° 1 de Lomas de Zamora) a favor de una acción colectiva para todos los jueces y funcionarios judiciales bonaerenses, que puede traer bastante cola.

--Te escucho.

--Se le ordenó al Ejecutivo provincial que proceda a la recomposición salarial de magistrados y funcionarios, con un tope de 80% de la remuneración de jueces federales, desde 2022 y en 5 años como máximo. Es más, de quedar firme esta medida, que seguramente apelará el gobierno de Kicillof, las partidas se deberán agregar en el proyecto de ley del presupuesto del año que viene.

¿Tenés algún chimento más del ámbito tribunalicio?

--Mirá, hubo algunos movimientos en el primer mes del año pese a la feria. Entre ellos un nuevo cambio de abogado para uno de los condenados por un homicidio resonante en Coronel Pringles.

--¿Hablás del caso Margiotta?

--Correcto. Me dicen que Jorge Fabrizio -condenado a prisión perpetua junto con Pedro Martínez por el crimen del menor de 13 años- tiene nuevo abogado. Durante los juicios había contado con los servicios del fallecido "Nito" Diskin, luego asumió su asistencia la exdefensora oficial Graciela Cortázar y ahora se hizo cargo otro profesional que tiene estudio en La Plata, pero que ya trabajó con otros casos importantes acá: Juan José Losinno.

--Me suena, ¿en qué otras causas estuvo?

--Losinno compartió con su par Carlos Alberto Irisarri la defensa del exintendente Rodolfo Lopes, quien fuera destituido en 2008 por peculado y estafa y sobreseido tiempo después.

--Parece que cada vez más llegan abogados foráneos. El mes pasado estuvo el porteño Mariano Cúneo Libarona, quien defendió en juicio a un hombre acusado de facilitar la prostitución.

--Así es. Y también en enero anduvieron por este departamento judicial un exministro provincial de seguridad y otro funcionario de esa cartera, ahora en su faceta de abogados penalistas.

--¿Quiénes?

--Los doctores Ricardo Casal y César Albarracín (fue secretario de Política Criminal sciolista), que asesoran a los hermanos Lucio e Ignacio Cozzi, dos rugbiers de La Plata que están acusados de darle una paliza a un joven en Claromecó.

--Ah, sí, recuerdo el caso.

--Bueno, ambos lograron la excarcelación de los sospechosos, tras una presentación ante la jueza Susana Calcinelli, que actúa en esa jurisdicción durante la feria.

--Juan, ya se hizo tarde y todavía no compré los ravioles.

--Dale, andá tranquilo, pero antes no te olvides de pagar el café.

--Sí, claro, como siempre. Nos vemos en una semana.