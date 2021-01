Se reúne la Mesa de Gestión del Agua: "Queremos que ABSA nos muestre el plan de trabajo"

Con representantes de distintos sectores de Bahía Blanca se llevará a cabo hoy la primera reunión de la Mesa de Gestión del Agua, una junta creada bajo la ordenanza 20.177 del 17 de diciembre último.

De la misma, a desarrollarse a partir de las 9 en el Concejo Deliberante, participarán Laura Biondini (concejala de Juntos por el Cambio), Carlos Moreno Salas (edil del Frente de Todos), Francisco Fernández Solari (subsecretario municipal de Gobierno), Daniel Carbone (subsecretario de Mantenimiento) y los vecinos Ángeles Montes de Oca y Dante Lange.

También fueron convocados dirigentes de ABSA (estará el gerente Gustavo Bentivegna) y de la Autoridad del Agua (ingeniero Roberto Cecotti).

El objetivo de la Mesa, según se expuso en su momento, es "la articulación, planificación y diagramación de todas aquellas medidas que se requieran para sobrellevar la coyuntura que afecta a nuestro distrito en torno a la prestación del servicio de agua".

"Además, deberá llevar un monitoreo y control de las inversiones, obras y reparaciones en la red y de toda acción que busque optimizar el funcionamiento del servicio. Asimismo se elaborará un informe mensual detallando el estado de situación de la ciudad y se canalizarán todos aquellos reclamos ciudadanos", señala la ordenanza.

Al respecto, Biondini manifestó que "no puede ser que la empresa y los funcionarios provinciales miren para otro lado y no escuchen los reclamos de vecinos de tantos barrios de la ciudad que no pueden bañarse, ni usar sus baños, ni hidratarse".

"El no cobro de las facturas de agua de las familias damnificadas será uno de los reclamos que le realizaremos a ABSA", agregó la edil.

Moreno Salas señaló que "la idea es hablar (públicamente) después de la reunión" ya que van a ser "prudentes con el tema".

"Vamos a ir con la mejor expectativa —mencionó—, que tiene que ver con tratar de colaborar sin generar ninguna expectativa ni especular políticamente".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Tenemos que hablar sobre cuestiones posibles para tratar el tema con seriedad, si no todo queda en la nada y en definitiva lo que tenemos que hacer es buscar una solución", afirmó el concejal.

Fernández Solari también habló con La Nueva y contó que "no vamos a pedir una solución inmediata porque sabemos que eso es imposible".

"Este verano y el que viene va a haber inconvenientes con el agua, pero sí podemos empezar a trabajar e iremos a representar al Ejecutivo", sostuvo.

"Hicimos un trabajo en conjunto con la OMIC —continuó—, que presentó más de 470 denuncias; pero ABSA rechazó los reclamos y los derivó a la Autoridad del Agua. Aparentemente van a ir a la reunión y la idea es que nos escuchen".

"Tenemos que comprometernos todos, la oposición también, para que se empiecen a concretar las obras", completó el funcionario.

A su vez, Lange declaró que la de hoy "va a ser una reunión simbólica a los efectos de dar origen a la Mesa del Agua".

"Los puntos a pedir son consensuados con el resto de los vecinos, queremos que ABSA nos muestre el plan de trabajo y tener la posibilidad de hacer un seguimiento", siguió.

"En el mientras tanto —agregó—, vamos a preguntar cómo van a hacer para mejorar la distribución del agua en cuanto a los camiones; no sabemos bien cuántos barrios están afectados".

"Voy con la misiva de pretender hacer un control estricto para que no usen esto para hacer política, vamos a pedir incorporar a esta mesa de trabajo a la Universidad Nacional del Sur y también pediremos hacer un seguimiento del presupuesto que se va a manejar y las obras que se van a hacer", subrayó uno de los representantes de los vecinos autoconvocados.