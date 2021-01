Desde Juntos por el Cambio reclaman que ABSA no cobre las facturas

La concejala de Juntos por el Cambio Laura Biondini sostuvo que "el no cobro de las facturas de agua de las familias damnificadas será uno de los reclamos que le realizaremos a ABSA" en la reunión de la Mesa de Gestión del Agua, a desarrollarse mañana desde las 9 en el Concejo Deliberante.

La Mesa se creó bajo la ordenanza 20.177, con el fin de articular, planificar y diagramar las medidas que se requieran para sobrellevar la coyuntura que afecta a Bahía Blanca en cuanto a la prestación del servicio público de agua, señalaron.

En un comunicado, la edil manifestó que "en 20 años se cambiaron 10 mil metros de cañerías de distribución de agua en la ciudad, y todos fueron realizados durante el gobierno de Vidal".

"Cuando asumió la gobernadora, en los dos primeros años se trabajó en el recambio de las cañerías de distribución, porque estaban todas rotas por todos lados", señaló.

También participará de la reunión el concejal Carlos Moreno Salas (Frente de Todos), Francisco Fernández Solari y Daniel Carbone (en representación del Municipio), dos vecinos, y también fueron convocadas las autoridades de ABSA y de la Autoridad del Agua (ADA).

"No puede ser que la empresa y los funcionarios provinciales miren para otro lado y no escuchen los reclamos de vecinos de tantos barrios de la ciudad que no pueden bañarse, ni usar sus baños, ni hidratarse", manifestó Biondini en el comunicado.

"Estamos cada vez más cerca de comenzar las clases, y el propio Kiciloff nos manda un protocolo de apertura de escuelas, donde ponen la problemática sanitaria como central y el agua como fundamental, pero en Bahía no nos dan agua", sostuvo.

El pedido concretamente consistirá en:

1) Que aseguren la provisión de agua en toda la ciudad.

2) Que no se cobre el servicio de agua a quienes no se les brinda la provisión en tiempo y forma.

3) Que articulen un servicio de abastecimiento de emergencia a los usuarios afectados ante la interrupción del servicio por un tiempo mayor a 12 horas.

4) Que aseguren el servicio de manera permanente y con servicios de emergencia en hospitales, centros de salud y unidades sanitarias de la ciudad.

5) Que presenten un plan de emergencia para establecimientos educativos antes del 15 de febrero, para garantizar el inicio de ciclo lectivo.

6) Que ABSA y la Autoridad del Agua (ADA) respondan los informes y pedidos realizados por vecinos y concejales.