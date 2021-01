"La sede de la ADA estaba cerrada, no tenemos agua ni formas para quejarnos"

Un vecino contó esta tarde que, con parte del grupo de autoconvocados para exigir respuestas ante la falta de agua en Bahía Blanca, se dirigieron a la sede local de la Autoridad del Agua y la encontraron cerrada.

"Nos encontramos con la sorpresa de que ADA estaba cerrada y decían que era por un caso sospechoso de coronavirus", relató Marcos Yañez.

"El tema es que cerraron todas las vías de comunicación: online, por correo, por Facebook... todo cerrado hasta nuevo aviso y es el único organismo que puede tomar los pedidos", señaló.

En diálogo con Hechos de Radio, por LU2, Yañez contó que querían entregar un pedido formal y por escrito para acceder a una audiencia pública y "que den explicaciones, que los vecinos tengan la oportunidad de saber qué es lo que está pasando".

Aunque no tuvieron la oportunidad, al encontrase con las oficinas de Vieytes 330 cerradas.

"Tal como está escrito en la puerta, la atención es de lunes a viernes de 8 a 12. Éramos 15 vecinos más o menos y la abogada. Pobre, la que estaba atendiendo nos dijo que no podía recibirnos nada ni decirnos nada... Ella no es culpable, no debe saber ni lo que está pasando", mencionó.

"Si ADA está cerrada —continuó—, no hay mecanismo para hacer ningún reclamo. No tenemos agua ni formas para quejarnos, no entiendo cómo esto está pasando. Lo único que queda es hacerle un juicio a la ADA, estamos desamparados, Bahía Blanca está desamparada".

El último martes, la abogada que los representa, Sandra Vulich, dijo que "al no encontrar respuesta por parte de las autoridades, [los vecinos] decidieron recurrir a la vía legal a través del amparo colectivo, que les da legitimidad como usuarios o consumidores de este servicio a utilizar esta herramienta".

"No sabemos qué vamos a hacer, nos dejaron en la lona (sic). Fuimos a la OMIC, al Concejo Deliberante, a la Defensoría del Pueblo y a la intendencia... Nos dijeron que vayamos a la ADA y ya está, no hay nada", completó Yañez.

Por otra parte, mañana se reunirá en el Concejo Deliberante la Mesa de Gestión del Agua.

Participarán Laura Biondini (concejala de Juntos por el Cambio), Carlos Moreno Salas (edil del Frente de Todos), Francisco Fernández Solari y Daniel Carbone (en representación del Municipio), dos vecinos, y también fueron convocadas las autoridades de ABSA y de la Autoridad del Agua (ADA).