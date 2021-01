El nene atacado por una rottweiler recibió el alta: "Tiene más de 80 puntos", contó la mamá

El nene de 4 años que fue atacado por una perra rottweiler en una plaza del barrio Palihue recibió este mediodía el alta del Hospital Privado del Sur, donde estaba internado desde el miércoles, y su mamá contó que los médicos tuvieron que ponerle más de 80 puntos en las heridas.

Sin embargo, el chico "está refeliz porque extrañaba mucho a su hermano y quería jugar con él", contó esta tarde Solange Ledo, a La Nueva.

Además, agradeció a los vecinos de Palihue, ya que al llegar a la casa de los abuelos del nene —ella es bahiense pero vive en Buenos Aires y vinieron a pasar el verano a la casa de su mamá— "había regalos de la sociedad de fomento, con globos y juguetes hermosos". También agradeció al Hospital Privado del Sur y al Hospital de la Asociación Médica, donde fue atendida ella.

"Recibir algo así de gente que no te conoce fue sumamente grato, la gente de Bahía tiene mucha empatía", destacó Solange.

La perra que atacó al nene pertenece —según los testimonios de los vecinos y las características dadas— a Dámaso Larraburu. De hecho, el dirigente político dijo ayer a LU2 que era muy posible que haya sido su mascota, ya que esa tarde se le había escapado.

Solange contó que Larraburu no se comunicó con ella —aunque sí llamó a su padre, quien es conocido de él—, pero que se lo encontró en el destacamento policial de Palihue.

"Entré a los gritos preguntando si había entregado a las perras. 'No le podemos responder', me decían. Me mandaron a un cuarto aparte, pero yo fui para el otro lado y estaba Dámaso Larraburu. Ahí me puse en contacto con el señor y le dije cosas que pensaba de él", relató.

Además, contó que vecinos le dijeron que las perras suelen estar en la plaza y que ya atacaron "mínimo" a otros dos nenes en otras oportunidades. De hecho, hoy La Nueva. publicó la denuncia de una mujer, que contó que en marzo del año pasado uno de los animales atacó a su hijo de 7 años.

La perra, contó Solange, sigue estando en la casa del dirigente y Zoonosis tiene que ir a controlar por unos días si tiene rabia o no.

"El ataque fue de las tres perras, las otras no mordían. Lo rodearon y yo me puse entre medio. Tenía a mi otro hijo mirando, algo que me agravaba la situación", expresó.

"[Larraburu] salió a decir que se iba a ocupar de las vacunas —agregó la mujer—, pero la antitetánica y la antirrábica te la dan gratis. Nunca se ofreció a pagar nada. Se hubiera evitado con un bozal, después del ataque que sufrió el otro nene".

"Esa perra ya no tiene recuperación. Yo amo a los perros, tuve toda la vida, pero uno tiene que ser responsable. Una había mordido a chicos. Él decidió que no sea evitable. No puede controlar a sus perros, lo dicen los hechos. Si sabe que salen, comprales bozales", sostuvo.

Detalló que el nene está tomando antibióticos, analgésicos y curándose las heridas. "Tiene 80 puntos en la herida de la pierna, solo en ese sector", dijo Solange, pero también tuvieron que ponerle en otras partes del cuerpo.

"Está con la pierna inmovilizada, con férula creo. Para sacarle los puntos hay que hacerle otra anestesia general. Le falta músculo ahora, aparte de la lesión del nervio, y no sé si va a necesitar kinesiología", contó.

Por último, la mujer dijo que está pensando en que sus hijos hagan un tratamiento psicológico. "Está aterrado. Él y su hermano no quieren ni salir al patio", expresó.