Larraburu: "Por las características que daban tenía que ser mi perra"

Dámaso Larraburu contó esta mañana a LU2 que se enteró anoche del ataque de un perro en Palihue a un nene y que "por las características que me dieron tenía que ser mi perra".

"Me enteré anoche, tarde. Una colega mía del barrio me mandó un mensaje diciendo que un perro de características similares a la mía, negro, de collar rojo o rosa y de cola larga. En un 90 % pensé que había sido mi perra", dijo Larraburu.

Por el día de ayer, contó que alrededor de las 17 llegó a su casa y se preparó para salir a correr. "Se ve que la puerta quedó entreabierta y la perra se fue. Yo salí corriendo a buscarla. Me imaginé que podría haber ido para aquel lado, y la divisé rápidamente. Estaba sentada frente a la sociedad de fomento de Palihue y la traje", contó.

"Para mí, hasta ahí se había terminado la historia", dijo Larraburu, quien aseguró que desconocía del ataque que había ocurrido esa tarde.

"Me fui a dormir casi convencido de que había sido mi perra", expresó el dirigente que fue candidato a intendente de Bahía Blanca en varias oportunidades.

Además, dijo que tiene otros dos animales, pero que no vio que se hayan escapado, que por lo que pudo ver siempre habían estado en su casa, y admitió que había tenido otro problema con su mascota.

Igualmente, sobre la aparente peligrosidad de la raza rottweiler, se negó a opinar. "Tendrían que hablar especialistas, pero no es el momento. A veces pasan vecinos, juegan. No voy a entrar en una polémica de si son perros asesinos o no. Siempre tuve rottweilers, hace 20 años, y jamás tuve una mordedura", indicó.

Por último, Larraburu aseguró que hará los trámites de rigor, que se presentará en la seccional de Palihue y llevará las vacunas que el nene atacado pueda necesitar.