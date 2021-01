Denuncian que el rottweiler ya había atacado a otro chico en Palihue

Victoria Vilariño Llambay recuerda perfectamente lo que ocurrió el 12 de marzo del año pasado y todavía sufre cuando ve la pierna de Simón.

Aquel día, sobre las 17.20 y a metros de la escuela Nº39 del barrio Palihue, un perro rottweiler atacó a varios niños que se encontraban jugando. A uno de ellos, su hijo, le provocó un corte profundo y le causó un miedo que aún no puede disimular.

"Por suerte, físicamente se pudo recuperar ya que por milímetros las lesiones no le afectaron ninguna arteria, pero todavía tiene la cicatriz y la va a seguir teniendo", señaló.

Según indicó, se trata del mismo animal que este miércoles se abalanzó sobre un nene de 4 años, en la misma plaza, y le ocasionó heridas en diferentes partes del cuerpo. Todo indica que el perro pertenece al reconocido político local Dámaso Larraburu.

"Cuando me enteré de este nuevo caso me comuniqué con la abuela del nene. Le dije que se fije si no había sido uno de esos perros. Después le conté a la mamá del nene lo que había sucedido y estaba más indignada todavía porque fue una tragedia evitable. Había antecedentes y me dio bronca que no les importó nada, nunca jamás se acercó. Fue la misma perra", relató Victoria.

En aquel momento, realizó la denuncia por la agresión contra su hijo y se presentó con testigos del hecho, aunque a la semana se declaró la cuarentena estricta y los trámites se fueron postergando.

"Mi abogado me avisó que tenemos fecha de mediación para febrero. Y hoy (por ayer) me indigné cuando este señor dijo que solo eran unos raspones lo que pasó en marzo. Después dijo que el perro nunca había mordido y en otra nota que sí, que en el caso de marzo había sido su perro", mencionó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Victoria relata con detalles lo sufrido aquella tarde, tras más de diez meses.

"Habían salido los chicos de la escuela y me llamó mi marido diciéndome que a Simón le había mordido la pierna un rottweiler. Me pidió que lleve una remera, porque la que tenía la había usado para cubrir la herida", relató.

"Cuando estoy llegando a la escuela —continuó— veo a la perra corriendo en la plaza y los pocos nenes que quedaban arriba de cualquier auto. Iba hacia los nenes, no hacia los adultos".

"Cuando estaba en la ambulancia con mi hijo veo venir una mujer rubia, desde la calle León de Iraeta, que empieza a llamar a los perros. Le grité a mi marido que la vaya a buscar, que era la dueña de los perros. Estaba la policía y le tomó los datos. Dijo que era la mujer o la novia de este señor, de Larraburu", rememoró Victoria.

"Nunca preguntó qué pasó, quién iba en la ambulancia, no le dirigió la palabra a mi marido", afirmó.

En el hospital, a Simón lo observó un traumatólogo y un cirujano y le pusieron doce puntos.

"Mi nene estuvo más de un mes con los puntos y sin apoyar la pierna. Prácticamente no sale de mi casa y para esa plaza no quiere ir", completó.