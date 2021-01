"Con este ritmo de vacunación no vamos a tener a toda la población cubierta para el invierno"

El titular de la Asociación Médica, Carlos Deguer, dijo esta tarde que "los números indican que la pandemia continúa, que la base es muy alta y que otra vez están amenazados los servicios de salud".

"En el Hospital Municipal prácticamente no hay más lugar para internación por COVID, en los demás hospitales todavía hay algunas camas; este brote no es gratuito y nos pone a prueba a todos", añadió al analizar la actualidad local frente a la pandemia por coronavirus.

En diálogo con Hechos de Radio, por LU2, el profesional sostuvo que "somos hijos del rigor, todos".

"Evidentemente no nos cuidamos hasta que no nos toca o le toca a alguien cercano. Hay responsabilidad del Estado, pero esto no es una cuestión de libertad individual, sino de cuidarse", subrayó Deguer.

"Nos queda la peor parte (de la pandemia), con este ritmo de vacunación no vamos a tener a toda la población cubierta para cuando llegue el invierno. Hay que seguir cuidándose, algo que muchos no entienden", recordó el profesional.

Este mediodía arribó el tercer vuelo de Aerolíneas Argentinas que trajo desde la Federación Rusa una tanda de 220.000 vacunas Sputnik V.

Hasta el momento, a Bahía Blanca fueron destinadas 2.650 dosis, de las cuales —hasta ayer— habían sido aplicadas 1.740, todas a personal de Salud.

En la Provincia, en tanto, fueron aplicadas 114.327 dosis de acuerdo a datos oficiales.

Recordamos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha a fines de diciembre el plan público, gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19, denominado Buenos Aires Vacunate.

De todos modos, informaron que este sábado, de 9.30 a 13.30, se podrá pedir ayuda de manera presencial en varios lugares de la ciudad para preinscribirse a la campaña de vacunación contra el coronavirus.