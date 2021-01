Santiago sigue batiendo récords, aunque Harding cayó en doble suplementario

La corta carrera de Ramiro Santiago en la NCAA II de los Estados Unidos continúa de manera ascendente, al completar anoche su sexto partido.

El bahiense registró su mejor marca de puntos, minutos, lanzamientos de cancha y en la línea, tapas y robos, e igualó su récord de asistencias.

Lo "ayudó" que el partido ante Arkansas Tech haya ido a suplementario, aunque no le resta mérito al jugador formado en El Nacional y Villa Mitre.

Pese a la derrota por 109 a 104 (tras igualar en 77 y 90), Ramiro anotó 35 unidades en 46 minutos de juego para Harding University.

Allí, ejecutó 5-12 en triples, 5-9 en dobles y 10-12 en libres.

Además, colaboró con 5 recobres, 4 asistencias, 2 robos (4 pérdidas) y una tapa.

Con la caída, Harding bajó el último lugar en la tabla del Este, con récord de 2-4 (más dos juegos cancelados por casos de coronavirus).

En tanto, su próximo compromiso será este jueves, ante Southern Arkansas, desde las 22.30 de nuestro país.

Programa de partidos y actuación del bahiense

Jueves 7/1 vs Ouachita Baptist (L): 14pts, 5reb, 3as, 30m.

Sábado 9/1 vs Monticello (V): partido cancelado.

Lunes 11/1 vs Arkansas Tech (V): partido cancelado.

Jueves 14/1 vs Henderson State (L): 24pts, 5reb, 38m.

Sábado 16/1 vs Southern Arkansas (L): 7pts, 3reb, 4as, 32m.

Jueves 21/1 vs Monticello (L) : 23pts, 4reb, 4as, 37m.

Sábado 23/1 vs Ouachita Baptist (V): 22pts, 3reb, 2as, 38m.

Lunes 25/1 vs Arkansas Tech (L): 35pts, 5reb, 4as, 46m.

Jueves 28/1 vs Southern Arkansas (V)

Sábado 30/1 vs Henderson State (V)

Jueves 4/2 vs Monticello (V)

Sábado 6/2 vs Ouachita Baptist (L)

Lunes 8/2 vs Arkansas Tech (V)

Jueves 11/2 vs Southern Arkansas (L)

Sábado 13/2 vs Henderson State (L)

Jueves 18/2 vs Ouachita Baptist (V)

Sábado 20/2 vs Monticello (L)

Lunes 22/2 vs Arkansas Tech (L)

Jueves 25/2 vs Henderson State (V)

Sábado 27/2 vs Southern Arkansas (V)