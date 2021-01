Vecinos reclaman frente al Municipio por problemas con el agua y las cloacas

Un grupo de vecinos autoconvocados se manifestó esta tarde frente al Municipio, reclamando por los reiterados problemas con el agua y las cloacas.

"Más que nada nos manifestamos para seguir pidiendo, que esto no se olvide. Hay familias y barrios que se levantan y no saben si van a tener o no agua. (Pedimos medidas) que se vean a corto, mediano y largo plazo", explicó la vecina María de los Ángeles Montes de Oca en diálogo con LU2.

"También (nos manifestamos) por el tema de la facturación, que se haga algo con respecto a eso; que se cambie la modalidad y a aquellos usuarios que han tenido muchos problemas se les haga un cese de facturación", agregó Montes de Oca, del Barrio Patagonia, en el programa "Hechos de Radio".

Además de este reclamo frente a la Plaza Rivadavia, los vecinos de distintos sectores de la ciudad entregaron un petitorio a las autoridades.

"Hoy a la mañana fuimos a entregar firmas con esos dos puntos principalmente, tanto a la Municipalidad como al Concejo Deliberante", señaló María de los Ángeles.

En cuanto a la respuesta recibida explicó que "nos han recibido en el Municipio y los concejales también, pero el tema es que ABSA brilla por su ausencia. Ahora parece ser que están arreglando algún que otro caño pero más que eso no, y se movilizan por la presión. Pero no es la idea, no tiene que ser ese el ‘trabajo’ de los vecinos".

En tanto ABSA argumenta "que no hubo obras durante muchos años. Eso es obvio, la infraestructura tiene 50 o más años y nunca se ha hecho nada grande. Supongo que las cañerías se tienen que cambiar si hace 50 años que existen".

"Ahora gracias a las bajas temperaturas hemos tenido agua, pero todo esto es gracias a la naturaleza, no a ABSA. Igual hay barrios que tienen muy baja presión o que se corta de golpe", contó.

Pese a la organización vecinal, este grupo de autoconovados se topó con otro problema: dónde y ante quién efectuar sus reclamos.

Vale recordar que ABSA desconoció a la OMIC como organismo para realizar reclamos y sostuvo que se deben hacer a través de la Autoridad del Agua (ADA).

"Eso fue lamentable porque hemos recibido respuestas durante mails (por parte de ADA), diciendo que los reclamos que habíamos hecho al 0800 de ABSA no los iban a tomar porque estaban fuera de periodo. No iban a tomar los números de reclamos que habíamos hecho ante ABSA y ahí quedó. Hay gente que tienen más de 50 reclamos, no queda otra que recurrir a un abogado. Estamos totalmente solos. Queda la unión que tenemos con todos los vecinos, que nos pasamos información, nos aconsejamos", remarcó.