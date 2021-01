"Creemos que jugar el lunes era la mejor decisión", señaló el presidente de Villa Mitre

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Villa Mitre buscará el próximo lunes regresar luego de casi 15 años al segundo escalón del fútbol argentino, cuando se mida ante Güemes de Santiago del Estero, por la final en busca del primer ascenso que otorga el Torneo Federal A a la Primera Nacional.

Pese a que un principio el partido se suponía que iba a disputarse el domingo, en cancha de Estudiantes de Río Cuarto, ayer se confirmó que la definición del certamen cambió de sede, de día y de horario.

Finalmente, el tricolor y el elenco santiagueño se medirán el lunes en Córdoba capital, en cancha de Instituto, desde las 17:10.

"Los días previos son días lindos, por ahí se mezcla el hincha con el dirigente pero tratando de llevar calma y estar bien; viviendo todo esto con un poco de ansiedad y disfrutando también", le dijo el presidente tricolor, Juan La Rocca, a La Nueva.

—¿Se disfruta por que están donde querían estar, a 90 minutos de ascender?

—Sí, estamos en el lugar por el que trabajamos tanto. Creo que hemos demostrado que merecemos, que lo buscamos, que lo trabajamos y que nos ganamos el respeto durante un año y medio para estar donde estamos.

—¿Fue un poco de "justicia" volver a ser el mejor del grupo, al igual que antes del parate?

—Yo no sé si hablar de justicia o injusticia, porque esto casi que no depende de nadie. Creo que tenemos méritos para estar donde estamos, creemos que la determinación del Consejo, de darle la chance de competir a todos, fue acertada. Como la decisión de volver a armar un final de campeonato donde todos participen, también fue acertada. Nosotros tuvimos la posibilidad de arrancar en el mismo lugar del que habíamos terminado, creo que salió todo bien y de acuerdo al mérito deportivo se han dado las cosas. Eso también es para agradecer a la dirigencia del Consejo, como a los colegas de la mayoría de los clubes, o de todos los clubes, en particular a los que son amigos, el respeto y que siempre se disputó dentro de la cancha, con mucha pasión, mucha entrega pero siempre respetándonos. Se dio un torneo lindo y muy difícil.

—Luego de conocerse el cambio de día y horario desde el club publicaron un tuit señalando que la decisión había sido "consensuada, correcta y acorde", ¿La idea era alejar cualquier tipo de fantasmas que pueda ver el hincha?

—Es que no tienen que ver fantasmas en ningún lado, Villa Mitre es parte del Consejo y de AFA hace muchos años, no hay que ver fantasmas porque no los hay. Creo que llegan los equipos que más méritos tienen a la final del torneo. Creo que la decisiones han sido buenas. Puntualmente esta, la Policía de Córdoba sugirió que no juguemos el día (domingo) que puede estar festejando Estudiantes de Río Cuarto (el ascenso a Primera). Lo consensuó el Consejo con nosotros (los clubes involucrados en la final) y creemos que es así, la Polícia no termina de dar garantías y buscamos una alternativa que fue consensuada y creemos que es la mejor decisión de todas. Por ahí es entendible la desconfianza de la gente porque hay muchos que generan humo durante mucho tiempo y después la gente ve fantasmas pero no tienen que ver ningún fantasma; la gente tiene que disfrutar el momento. El lunes ganará el mejor y el otro seguirá compitiendo por el otro ascenso, nada más que eso. Por todas las definiciones que habrá este fin de semana y que Córdoba es protagonista en varias de ellas, dado el amontonamiento de fecha me parece acertada la decisión de jugar el lunes.

—Imagino que todo esto que se genera extrafutbolístico puede llegar a incomodarlo....

—No, a veces genera un desgaste adicional que te da bronca que sea así pero es parte de las reglas del juego de esta sociedad que estamos viviendo. Por ahí se hace difícil y terminamos sufriendo más que todo en desgaste en explicar lo que no hay que explicar en vez de ocuparnos nada más que en lo deportivo, organizativo e institucional.

El que no logré ascender el lunes, seguirá en carrera por el segundo boleto a la Primera Nacional disputando los cruces que también comenzarán a jugar este fin de semana Olimpo y Sansinena, entre otros.

—¿Qué pasará con el que pierda y tenga que jugar el próximo fin de semana los playoffs?

—Se habló de que el perdedor tenga un día más (de descanso) en el próximo cruce; nos vamos a adaptar. Nos tenemos que adaptar para poder terminar este campeonato tan ajustado, pero creo que acertado en la decisión de jugar y de terminarlo.

La Rocca siguiendo de cerca al equipo.



—¿En caso de que se concrete el ascenso, sería cumplir un sueño?

—Sí, es algo por lo que trabajamos mucho, tenemos derecho a soñar, estamos contentos pero no es el único objetivo del club. No es esto o nada. El club es mucho más, pasa por otros lados, es un sueño poder disputar la final, estar donde estamos, para eso trabajamos, merecemos soñarlo y esperemos que se cumpla.

—Por lo que se ve de Villa Mitre como institución, da la sensación de que, más allá de que se logre el objetivo o no, el club está preparado para afrontar un desafío como sería la Primera Nacional, ¿lo entienden así?

—Creo que estamos en un gran momento para afrontarlo, tenemos la tranquilidad de la gestión cumplida, del trabajo hecho. Eso nos da cierta tranquilidad, estamos ansiosos, queremos ascender pero sabemos que esto es fútbol y más allá de que no es tan lógico como otros deportes, sabemos que tenemos jerarquía y equipo como para soñar. Estamos bien…

—¿Tiene en claro cual fue el momento o el hecho que marcó un poco este crecimiento exponencial del club, más allá de lo deportivo?

—No lo tengo tan claro, pero el club creo que desde su nacimiento tiene un espíritu institucional, de casa grande, siempre se han hecho muchas cosas. Nosotros hoy estamos haciendo un natatorio porque hace muchos años hubo dirigentes que tuvieron la visión de conseguir cinco terrenos, y uno de ellos es la pileta que pudimos vender para transformar ese capital. Pudimos hacer un gimnasio en un segundo piso porque los dirigentes de aquel momento hicieron las bases para que en un futuro se pudiera hacer un segundo piso. Por ahí esto explotó hace unos años, convocó a mucha gente, logramos organizarnos, disfrutarlo, pero me parece que es parte de toda la vida de Villa Mitre.