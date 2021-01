Villa Mitre, a un partido del ascenso: "Ojalá el domingo estemos festejando"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Ya no hay dudas. Villa Mitre, al igual que antes del parate por la pandemia, es el mejor equipo de la Zona Sur del Torneo Federal A de fútbol.

Ayer, el tricolor empató ante Huracán Las Heras, se adjudicó el grupo sin perder ningún partido (3 triunfos y 3 empates) y jugará la final por el primer ascenso a la Primera Nacional, ante el mejor de la Zona Norte —se define hoy— a partido único y en cancha neutral.

"Estamos muy felices, porque desde el torneo anterior, el que se dio por finalizado, que buscábamos llegar a la final por el ascenso. Este torneo se modificó y pudimos lograrlo igual", le contó Héctor González a La Nueva. desde Mendoza.

La "Villa" ganaba cómodamente por 2 a 0 ayer frente a los mendocinos y terminó empatando, tras saberse clasificado, ya que Olimpo había perdido en San Luis y ya nadie podía robarle el mejor lugar del grupo.

"Nos relajamos un poquito cuando nos enteramos que Olimpo había perdido, nos desconcentramos un poco. Pero fue más que nada por la alegría de saber que ya estábamos en al final. Pero estamos muy contentos porque en una cancha difícil, íbamos ganando 2 a 0, tranquilos. Lo importante es que ahora tenemos una final, tenemos que estar mentalizados en eso. Nos quedan 90 minutos para poder lograr el objetivo que buscamos desde el principio", agregó el Loro.

—Terminaron ganando con solvencia el grupo luego de un comienzo con algunas dudas (dos empates seguidos), demostrando todas las virtudes del equipo...

—Los primeros dos partidos nos costó porque tuvimos mucho tiempo parados, fueron ocho meses que no tocamos una pelota. Obviamente que eso se notó pero otra vez el grupo volvió a sacar coraje y demostró que está para grandes cosas.

El Loro capitaneando a Villa Mitre ayer en Mendoza. Foto: Huracán Las Heras.



—Cada vez que hablé con alguien del plantel, le señalé lo mismo: nunca le esquivaron a la palabra ascenso, desde el primer día. Ahora están a un paso, imagino que están donde querían.

—Obviamente, desde el cuerpo técnico siempre nos dijeron que no tenían miedo en decirlo: que ellos vinieron a ascender. Nos inculcaron eso y todo el grupo lo entendió. Día a día fuimos luchando por eso, ahora estamos a un pasito de poder lograrlo. Ojalá Dios quiera que el domingo estemos festejando de la misma manera que estamos festejando hoy (por ayer).

Entre tantos meses de incertidumbre y de rumores de distintas formas de torneos, Villa Mitre esperó sabiendo que había quedado primero en la zona antes de la pandemia. Una vez que se decidió el formato, el tricolor no tuvo ninguna "ventaja" por haber sido el mejor antes del parate.

—Pese a alguna molestia generada por el formato que se decidió, volvieron a demostrar que eran los mejores del grupo.

—No sé si estábamos molestos, pero entendimos que teníamos que seguir de la misma manera. Este grupo se armó para ascender. Llegaron muy buenos refuerzos que se adaptaron muy bien al grupo y eso hace que este grupo gane grandes cosas y llegue a estas instancias. Sabemos que podemos lograr el objetivo que nosotros queremos.

Foto: Huracán Las Heras.



—Facundo Tavoliere dijo antes del debut que entendían que eran seis partidos que les podían cambiar la vida. ¿Están a 90 minutos de eso, hay que tratar de disfrutarlo pese a todo lo que hay en juego?

—Estos momentos hay que disfrutarlos de la mejor manera, con inteligencia, pero disfrutarlos porque no todos los días se juegan finales. Sabemos que tenemos una final más y si la ganás te van a cambiar muchas cosas: la plata, el prestigio, muchas cosas. Para nosotros es muy importante, este grupo quiere ganar grandes cosas y lo ha demostrado semana a semana. Estoy muy feliz por este grupo, ahora nos queda una final y solo pensamos en eso.

Formigo, Ramírez y Tunessi celebran el primer gol de la tarde. Foto: Los Andes de Mendoza.



—Te imaginarás la ilusión de la gente...

—Sí, obviamente. La gente, nosotros, todos estamos de la misma manera. No me quiero imaginar como están, lástima que por la pandemia no nos pueden acompañar pero sabemos que siempre nos están alentando y eso nos hace mucho más fuertes.

—¿Les puede dar un plus ser un grupo que ha jugado partidos importantes, por ascensos o ante equipos de Primera como en la Copa Argentina?

—Es una final, las finales hay que ganarlas. Dependemos de esos 95 minutos que quedan el finde que viene, nosotros vamos a dar el máximo para tener ese objetivo, lograrlo y darle esa alegría a la gente que siempre nos apoyó y a las familias que están atrás nuestro bancando cuando las cosas no salen. Vamos por eso y ojalá Dios quiera que el domingo que viene volvamos con el ascenso.