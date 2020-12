Villa Mitre: "Son seis partidos que te pueden cambiar la vida", dijo Tavoliere

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Ascenso.

Desde que arrancó el Torneo Federal A en la edición 2019-2020 nadie en Villa Mitre le esquiva a esa palabra y admiten que es el principal anhelo de la institución.

Hoy la tercera categoría del fútbol argentino volverá a ver acción luego de más de 8 meses y en el tricolor nada ha cambiado. La ilusión y la energía siguen puestas en el mismo objetivo: lograr el salto a la Primera Nacional.

La "Villa" iniciará hoy la Zona Campeonato Sur recibiendo a Juventud Unidad de San Luis (desde las 21) y su arquero Facundo Tavoliere palpitó la previa del juego con La Nueva.

"Arranca todo lo lindo. La verdad que se hizo larguísimo, jamás uno se imaginó algo así pero es algo mundial. Esperamos muchísimo tiempo para esto, así que trataremos de hacerlo de la mejor manera. Para lograr el objetivo no podemos dejar pasar nada", avisó "Balú", arquero que tiene el récord de haber mantenido más tiempo la valla invicta en el club.

-Me imaginó que hoy (por ayer) fue un entrenamiento distinto...

-La semana entera fue distinta, con mucha ansiedad, un poco de todo. Sabemos que son seis partidos que te pueden cambiar la vida, podes pasar a otra categoría, te cambia el sueldo, la vidriera, todo... todo cambia si podes pegar el salto. Sabemos que estamos a nada, lo más importante es que sabemos que estamos capacitados para lograrlo. Somos 30 jugadores que cualquiera puede ser titular. Estamos ilusionados por eso: por el grupo que tenemos.

-¿Se vive con un nerviosismo especial por todo lo que pasó estos meses y por todo lo que se juega en pocos partidos?

-Sabemos que son todas finales, nos mentalizamos así. Si no arrancas bien después cuesta enderezarlo, no podemos dejar escapar nada de local.

-Más allá de que siempre dijeron que el club los apoyó en todo momento, ¿Cuál fue el momento más difícil desde lo deportivo durante la cuarentena?

-La incertidumbre de no saber que va a pasar con el fútbol, si se jugaba este año o no. Eso era lo que desesperaba, quieras o no te bajoneas porque nos sabes que va a pasar. En lo personal eso era lo que mas me comía la cabeza, queríamos arrancar ya, aunque sea a entrenar cosa de hacer algo y poner la cabeza en otra cosa. A mí me tocó ser padre este año y eso me ayudó muchísimo a no estar pensando todo el tiempo en el fútbol.

-¿Cómo viste al equipo estos meses y en los amistosos (NdR: ante Liniers y Bella Vista)?

-Lo veo bien. En la cuarentena los chicos se movieron mucho, físicamente estábamos muy bien, obviamente que nos faltaba con pelota. Los chicos están bárbaro, se cuidaron mucho y esos son los detalles que después te hacen lograr el objetivo.

-¿Cómo tomaron la decisión de qué se juegue bajo este formato, ya que habían terminado primeros en el momento del parate?

-Molestó un poco, porque no es que queríamos el ascenso por ser primeros, pero sí aunque sea una ventaja por todo lo que habíamos logrado en el torneo. Pero ya está, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Sabemos que son seis partidos a morir para lograr el objetivo. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos, pero obviamente que vamos a ir en busca del primer ascenso.

-Nunca le esquivaron a la palabra ascenso y hoy siguen remarcando que no hay otra cosa en sus cabezas...

-Es que desde el primer día tenemos en claro que el objetivo nuestro es lograr el ascenso. Obviamente que a eso hay que acompañarlo con un montón de cosas, pero el objetivo es ese. Una vez que arranque va a quedar demostrado lo que buscamos, para qué estamos y porque nos cuidamos tanto en esta pandemia.

-Jugar sin gente por esta situación imagino que va a ser raro, no es lo mismo que otros partidos a puertas cerradas...

-Va a ser horrible, porque la gente nuestra se hace notar muchísimo. Va a ser duro, difícil. Sabemos que es así y creemos que esto va a ir para rato, nos tendremos que acostumbrar y saber que la gente nos va a apoyar desde donde estén.

-Si bien van partido a partido, el clásico con Olimpo siempre es especial.

-Sí, pero el objetivo es lograr el ascenso. No te sirve ganar el clásico y perder los otros partidos, nosotros nos tenemos que enfocar en logar el ascenso. Obviamente que lo vamos a querer ganar el clásico y lo vamos a jugar como un clásico, pero nosotros queremos el ascenso. Para ascender tenes que ganar todos los partidos, no solo el clásico.