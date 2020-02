Tavoliere: “Estoy contento por el récord, pero el sueño sería coronarlo con el ascenso”

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Facundo Javier Tavoliere inscribió su nombre en la historia del arco de Villa Mitre, convirtiéndose en el arquero que mantuvo más tiempo la valla invicta: hasta el momento acumula 611 minutos por el Torneo Federal A, superando los 533 de Diego Fernández.

Además hace seis partidos consecutivos que no le marcan por dicho certamen. Ambos registros son récord y también siguen vigentes.

"Sabía que se podía cumplir el récord, enseguida te lo hacen saber. Obviamente que estoy muy contento por haberlo logrado", admitió Balú.

Aunque enseguida avisó: "Esto no es mío. Todos hablan de mí porque yo voy al arco, pero este trabajo arranca por los delanteros, sigue por los volantes y obviamente en los defensores. Es la realidad: el primer defensor es nuestro delantero. Esto es de todos", señaló el "1".

En las 20 fechas que se disputaron del Federal A, la Villa es de los 30 equipos al que menos le marcaron. En 19 partidos jugados sólo sufrió ocho goles, que se los anotaron en seis juegos.

—Facu, ¿qué te genera este récord, es especial o lo tomás como una muestra más del buen momento que atraviesa el equipo?

—Me pone contentísimo lograr esto en el club. Es un mimo, pero el sueño sería coronarlo con el ascenso.

El último en hacerle un gol a Tavoliere fue Sebastián González, el 1 de diciembre del año pasado, en la victoria de Villa Mitre ante Ferro, en General Pico, por 3 a 1.

"Obvio que es importante esto porque a uno le da confianza. Uno siempre quiere progresar y avanzar; esto también ayuda en lo personal. En los últimos partidos no he tenido mucho trabajo, es la verdad. Sí la defensa, pero yo no he tenido atajadas de esas que salvan al equipo. Pero quieras o no, los número son vistosos y, a la hora de progresar, o de mirar otra categoría, si se tiene la posibilidad, esto ayuda muchísimo", admitió Tavoliere, quien llegó al club luego de formarse desde muy chico en La Armonía. También se probó en Racing y San Lorenzo.

—Lo tienen como premisa eso de tratar de ser un equipo sólido, ¿no?

—Obvio. El objetivo siempre es estar bien parados, mantener el arco en cero y que las situaciones que tengamos en el arco de enfrente, tratemos de meterlas para, así, hacer la diferencia.

Los gajes del 1

—Decís que esto es un mimo... ¿Realmente es un puesto ingrato como se suele decir?

—Sí, lamentablemente es así. Vos podés ser figura todo el partido, pero te comés un gol en el último minuto y olvidate que se van a acordar de eso. Es así el puesto y fue toda la vida así. Por eso digo que esto es un mimo y a uno lo pone muy contento. Y también es un indicio de que uno viene haciendo las cosas bien, no sólo yo, sino todo el plantel. Tenemos que seguir trabajando, seguir manteniendo el arco en cero y sumando minutos, lo cual también es importante.

—¿Cómo viviste todo el proceso en el club, desde tu debut hasta consolidarte como el arquero titular del plantel?

—Es complicado. Es algo que siempre le marco a los arqueros que suben. Yo tardé como tres años para empezar a atajar en la Liga (NdR: debutó el 27 de septiembre de 2012 ante Liniers: 3-2); subí con 16 años. Atajé dos partidos nada más y después volví a los dos o tres años. Después me tocó sumar minutos en el Federal B, ascender y ser suplente en el Federal A. Es duro, hay que pelearla. Es un puesto en el que salís y no sabés cuándo volvés a entrar. El arquero tiene que esperar que lamentablemente le pase algo a un compañero o un bajo rendimiento del que está atajando en ese momento. Capaz te lleva un torneo o dos atajar, es así.

Para el recuerdo: este día (el 17 de noviembre de 2014), Tavoliere hizo su estreno a nivel regional en el arco de Villa Mitre. Fue en la victoria por 2-0 (goles de Arroyo) ante Racing en Olavarría, por el Federal B.

—¿De chiquito atajaste en La Armonía o antes probaste en algún otro puesto?

—Sí. Siempre atajando, desde chico.

—¿Y si se arma un picado también?

—No... ¡Ahí soy 9!. Me dicen la Chicha Nieto ja, ja. En los picones hago goles, ¡eh!. Me quieren todos en su equipo.

—¿Un gol en el picado o sacar una del ángulo el domingo?

—Naaa... Sacar una del ángulo el domingo, que la ven todos. El picón es para pasarla bien un rato y bajar los decibeles antes del partido.

—¿Qué se siente cuando te hacen un gol?

—Es un bajón gigante. Es lo primero que te pasa. Últimamente los goles que nos hicieron, me han llegado una o dos veces como mucho. Siempre lo hablo con Pepe, el entrenador de arqueros, que le digo: 'p... madre, me llegan una vez o dos y no puedo ayudar al equipo'. Porque si te pelotean y te terminan metiendo una, bueno... ¿Qué más querés? Pero te patean una o dos y te terminan metiendo una, ahí es cuando uno se enoja o se pone mal.

—¿Cómo se sigue después del gol?

—Son gajes del oficio. Te puede pasar... Si te pasa, tenés que estar tranquilo. Seguir con la mente fría y enfocarte devuelta en el partido. Sé que es difícil, porque me ha pasado y es difícil volver a meterse. Pero uno como profesional que es sabe que estas cosas te pueden pasar. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y seguir metido en el partido.

—¿La búsqueda ahora pasa por estirar el buen momento y seguir creciendo para llegar de la mejor manera a los momentos decisivos?

—Sí, es el objetivo desde el primer día. La idea era armar un buen grupo, un buen plantel, que fuera amplio y cualquiera pudiera jugar; y es lo que nos está pasando. Ese era el primer objetivo, para poder lograr el otro que es el ascenso. Creo que vamos bien, pero no hay que bajar los brazo; sabemos que falta mucho y que es un torneo larguísimo. La realidad es que todavía no logramos nada.

Ping-Pong contra el arquero histórico

—¿El mejor arquero que viste en el club?

—No me tocó compartir plantel, pero en el club Fermín (Ponte) y El Pachi (Larroque). Del Pachi he visto videos y Fermín lo vi en la cancha; eran animales.

—¿Del que más aprendiste?

—A Fermín siempre lo tuve allá arriba. Encima, cuando nos dio el ascenso yo era alcanzapelotas. El Loco Galant (Roberto), Diego Fernández también. Esos son los que más me han quedado, porque tenía el placer de ir atrás del arco y ver que hacían, hasta como se subían las medias o si se llevaban una toalla. Yo atajaba en Menores y quería copiarlos.

—¿El delantero que más sufriste?

—El que siempre me ha hecho goles es Palacios Alvarenga.

—¿Tu mayor virtud?

—No me considero wow (sic). Pero siempre trato de progresar en cada uno de los detalles. Uno ve los arqueros de Primera y nosotros entrenamos igual o, me animaría a decir, hasta mejor que ellos. Pero en pequeños detalles te das cuenta porqué ellos están en Primera. Yo me acuerdo siempre del viejo Luque (Diego, ex Newell's). Siempre que pateaban, él no se tenía que tirar y nosotros sí. Después nos dábamos cuenta que él estaba parado un segundo antes donde iban a patear. Son cosas que te las da la experiencia, pero también mirando y entrenándolas.

Datos de “Balú”, que ya dejó su huella en la Villa



-Nombre: Facundo Javier Tavoliere.

-Fecha de nacimiento: 28/4/1993 en Bahía Blanca.

-Debut regional: 17/11/2014 vs Racing de Olavarría (triunfo 2-0. DT: R. Agüero).

-Debut en La Liga: 27/9/12 vs Liniers (éxito 3-2. DT: M. Cela).

-Total: Desde su estreno en el Clausura 2012 de la Liga del Sur, Tavoliere acumula 183 partidos jugados en el club; recibió 174 goles y fue expulsado una vez.

Datos: Eduardo "Cocho"López.