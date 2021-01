Regreso a clases: recién en febrero se conocerá cómo se desarrollará en Bahía Blanca

La presidenta del Consejo Escolar de Bahía Blanca, Fabiola Buosi aseguró esta tarde en LU2 que "todo lo que se hizo durante 2020 fueron paliativos, pero la esencia de la escuela y de la educación formal tiene que ver con la presencialidad de los chicos en la escuela".

A su vez, comentó que "hasta ahora, oficialmente, la Provincia de Buenos Aires lo que ha dicho tiene que ver con que el calendario 2020/2021, que dispone el inicio del ciclo lectivo a partir del 1º de marzo. No hay más precisiones y es algo que se estableció a fines de año, como se hace siempre. Será la Provincia quien disponga si es con presencialidad o sin presencialidad".

"Para los primeros días de febrero se convocó al personal y estimo que para esa época sabremos cómo es la situación y cómo será ese inicio de clases. No será un comienzo habitual, con escuelas dispuestas de manera distintas, aunque no sabemos si habrá presencialidad y virtualidad en paralelo, que es lo que más se está pensando en éstos momentos, con grupos y tiempos reducidos. Todo es materia de estudio y análisis", señaló durante una entrevista con el programa Hechos de Radio.

Buosi sostuvo que "en un panorama normal, que no es lo que está sucediendo, el Consejo Federal de Educación estipula un inicio probable de clases, en el cual están de acuerdo todas las Provincias y CABA, y a partir de ahí cada una establece su propio calendario. Pero este año no es normal y todo está atado a la cuestión epidemiológica de cada lugar y que se pueda adecuar a su situación sanitaria".

Sobre la situación de los alumnos, tras un año de virtualidad, señaló que "se requerirá un diagnóstico certero de los docentes al inicio del ciclo y de manera particular con cada uno de ellos".

"Todo lo que se hizo durante 2020 fueron paliativos, pero la esencia de la escuela y de la educación formal tiene que ver con la presencialidad de los chicos en la escuela. Hay que hacer una adaptación y tomar una decisión en cuanto a la necesidad de poder convivir con el virus, sin permitirnos mayor cantidad de tiempo sin el regreso a las aulas. Hay que tener las escuelas abiertas", expresó.

Por último, sobre la situación de las escuelas bahienses, dijo que "se trabajó durante todo el 2020, ya que Bahía cuenta con alrededor de 250 establecimientos educativos, cada uno con una realidad en particular y un protocolo determinado, aunque no lo sé si todos se pueden adaptar. Hay escuelas en obras que no se puede iniciar el ciclo presencial, aunque en el resto sí".