Continúa la búsqueda del preso con coronavirus que se escapó del Penna

Las autoridades policiales informaron que continúa la búsqueda de Juan José González, el preso de 23 años con COVID-19 que se escapó del Hospital Penna.

Así lo confirmó esta mañana el comisario Gonzalo Bezos en diálogo con Panorama en LU2, en donde remarcó lo peligroso de la situación: "Es alguien que no solo tiene que rendir cuentas ante la Justicia, sino que también está contagiado y puede estar enfermando a otras personas".

Bezos habló también de los problemas estructurales que llevan a que los presos asintomáticos no puedan ser aislados en las dependencias policiales y dijo que "se complica realizarlo ya que no hay espacio en las comisarías".

"La gente del Penna fue la que decidió internarlo luego de que el test diera positivo y en caso de que le hayan tenido que dar el alta se tendrían que haber comunicado con el juzgado correspondiente", expresó el comisario para desligar de la situación a la policía local.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Sin embargo, el director del Hospital, Gabriel Peluffo, habló ayer de la circunstancia y dijo: "El Hospital no es una cárcel. Este hombre es asintomático y permanecía detenido en la comisaría Sexta. Pedimos que no lo internen en el nosocomio sino que lo aíslen en otra dependencia, pero no nos escucharon".

Bezos aseguró que las autoridades permanecen en la búsqueda de González "chequeando los lugares en los que pueda llegar a estar". A su vez, pidió que quien tenga alguna información al respecto se comunique al 911 o al número de cualquier dependencia policial.

Recordamos que el escape se dio ayer cerca de las 17, cuando el preso pidió permiso para ir al baño, situación que aprovechó para fugarse por un ventiluz.

Unos minutos después, y al advertir que el detenido no salía, los efectivos que se encontraban de custodia ingresaron al lugar y descubrieron lo sucedido.

González se encontraba imputado por el delito de tentativa de homicidio, a disposición del fiscal Jorge Viego y del Juzgado de Garantías N° 1.