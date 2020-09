Un preso escapó por una ventana del área de COVID-19 del Hospital Penna

Un preso que se encontraba internado en el área de COVID-19 del Hospital Penna escapó esta tarde por la ventana de un baño, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que se trata de Juan José González, de 23 años, quien alrededor de las 17 solicitó permiso para ir al sanitario y en esas circunstancias fugó por un ventiluz.

Unos minutos después, y al advertir que el detenido no salía, los efectivos que se encontraban de custodia ingresaron al lugar y descubrieron lo sucedido.

González se encontraba imputado por el delito de tentativa de homicidio, a disposición del fiscal Jorge Viego y del Juzgado de Garantías N° 1.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Fuentes médicas informaron que se trata de un paciente asintomático, que estaba alojado en el policlínico por orden judicial y sin indicacion de internación hospitalaria.

"El Hospital no es una cárcel. Este hombre es asintomático y permanecía detenido en la comisaría Sexta. Pedimos que no lo internen en el nosocomio sino que lo aíslen en otra dependencia, pero no nos escucharon", dijo el doctor Gabriel Peluffo, director del Hospital Penna, en declaraciones al programa Hechos de Radio de LU2.

Violento episodio

González se encontraba detenido desde el pasado 26 de julio, acusado de balear a una mujer en la zona de Matheu y El Caldén.

El hecho se produjo a la medianoche, cuando por causas que se investigan efectuó varios disparos que lesionaron de gravedad a Roxana Villalonga.

Poco después, efectivos de la seccional Cuarta y la DDI arrestaron al joven en una vivienda de Juan Cortalezzi al 1.300.

En ese momento se informó que sobre González pesaba también un pedido de captura por robo doblemente agravado.