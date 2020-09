"No es justo quedarse de brazos cruzados y que la economía se siga deteriorando"

El concejal Federico Tucat, de Juntos por el Cambio, habló esta mañana por LU2 sobre la respuesta que dará el oficialismo en Bahía Blanca al pedido de reapertura del sector gastronómico.

Hace una semana, la ciudad retrocedió de fase y desde ese entonces bares, restaurantes y cervecerías tuvieron que volver a la modalidad take away y delivery.

El viernes pasado algunos locales manifestaron que iban a abrir pese al DNU, y por la noche hubo llamados al 911 para advertir sobre la reapertura de algunos espacios gastronómicos. La policía fue a siete locales para dialogar con los propietarios, quienes acataron la medida de cerrar las puertas al público por lo que los efectivos no labraron infracciones.

En este marco, Tucat contó que recibieron la nota del sector gastronómico y que se comunicaron con los representantes de ese rubro para ponerse a disposición en la búsqueda de una solución: "Nuestra postura es que las actividades puedan continuar trabajando, lo demostramos con nuestra declaración de rechazo de que Bahía Blanca esté en fase 3 y también hace más de un mes y medio cuando generamos la Comisión de Reactivación Económica para no depender de los vaivenes de Provincia y tener una solución local".

"Hoy existe un decreto nacional y uno provincial que pone a Bahía en una fase determinada. Creemos que el Municipio, y no solo en Bahía Blanca, debe tener su iniciativa; hay que buscar soluciones. No es justo quedarse de brazos cruzados y ver cómo la actividad económica se sigue deteriorando, con pérdida de fuentes de trabajo", aseguró Tucat.

A su vez, reconoció que "es cierto que existe una primacía normativa que hay que respetar; lo que nosotros planteamos es que esto hay que hacérselo saber tanto a Nación como a Provincia. Nuestra intención no es desatender las normas, está claro que como cuerpo deliberativo las tenemos que priorizar; lo que decimos es que en ese mismo sentido hay que buscar alternativas".

"Es necesario que podamos encontrar una solución y que podamos tratar de buscar una voluntad, siempre priorizando el consenso. Hubo otras medidas que tomamos en la Comisión de Reactivación Económica que también fueron en contra de un decreto; por ejemplo, cuando se llevó adelante la reapertura de gimnasios y natatorios no estaban permitidos en fase 4, sin embargo a través del consenso de la comisión y luego del decreto del intendente permitimos la apertura. Me parece que ese tipo de medidas hay que explorar para dar una solución a un sector que también es importante para la economía de la ciudad", afirmó.

"No hay pruebas de que los contagios se produzcan en estos rubros, que son los que en definitiva están pagando esta vuelta de fase. No es una alternativa no hacer nada porque somos concejales de esta ciudad y debemos nuestro trabajo a esta ciudad. No solamente para el rubro gastronómico, también para otros tantos que la están pasando mal", indicó.

Tucat señaló que no se sabe qué pasará luego del 11 de octubre y sostuvo que hoy van a tener reuniones, donde tratarán de avanzar en un consenso.

"No sé qué respuesta va a dar el Frente de Todos, pero siempre que planteamos una reapertura lo hemos hecho desde el consenso. Es una propuesta coherente; más allá de la posición política de cada uno, no dejamos de ser concejales y le debemos nuestro trabajo a la ciudad", reiteró.

Y con respecto a las propuestas del oficialismo explicó: "Si está probado que estas actividades no generan contagios, podemos avanzar en una propuesta de apertura; y, por otro lado, en una propuesta de reforzar los controles para limitar la circulación y el contacto en reuniones, creo que el decreto 2 de Nación es muy específico acerca de quién tiene la responsabilidad de los controles".