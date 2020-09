Tinelli le puso fecha a la vuelta del fútbol argentino

"Trabajando un montón en esta pandemia, con algunas complicaciones como se sufre en todo el mundo, pero acomodando todo para la vuelta del fútbol, el ordenamiento de San Lorenzo, los protocolos para la vuelta a la tele... Trabajo hay mucho", dijo Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional y de San Lorenzo, quien se refirió a la vuelta del fútbol argentino.

"Tenemos armado, de acuerdo al comité de competiciones de la Liga, que ya lo tenemos armado, votado y aprobado, para tratar de volver el 16 de octubre, pero necesitamos la autorización del Ministerio de Salud. Será el 16 ó el 23, pero es difícil decir cuál de las dos fechas porque estamos dependiendo del Ministerio de Salud y en eso estamos. Calculo yo que entre mañana y pasado vamos a tener una conversación con el Ministro de Salud y ojalá podamos estar volviendo entre el 16 y el 23".

"Que quede claro que nosotros siempre hicimos toda la fuerza para volver, con la prioridad de la salud. No podemos desconocer lo que es la salud en Argentina y el momento en cuanto a las muertes y contagios. Estamos acompañando una decisión del área de salud que tiene que ver con espectáculos al aire libre, el fútbol".

"El abordaje de la pandemia en Argentina, cuidando un montón la salud de la gente ha sido diferente a otros países. Por supuesto que si uno ve las ligas del mundo han comenzando. Algunas con complicaciones y otras no. Acá tenemos una población totalmente diferente a lo que puede tener un país como Holanda, a nivel socioeconómico, un abordaje social, cómo vive la gente en esos países como para estar comparándonos liga con liga".

"Tenemos un problema de viajes que lo tenemos que contemplar. Hay ciudades donde tenés que hacer cuarentena cuando entras o salís, o no hay vuelos internos. Hay un montón de circunstancias que hay que atender. He recibido llamados de gobernadores que nos decían que fuéramos a hacer la pretemporada porque estaban libres de coronavirus y después tuvieron que pedir auxilio porque se quedaban sin lugares en los hospitales o respiradores en terapia".

Tinelli señaló que los dirigentes están trabajando muy bien dentro de la Liga.

"Se ha hecho un trabajo impresionante para montar un campeonato que va a ser muy bueno. Pero no me parece que sea yo la persona que tenga que estar hablando todo el tiempo, entiendo que hay dirigentes que pueden hablar. Hay un montón de situaciones psicológicas, sociológicas... Hay que tratar de que esto pase rápidamente. Muchas veces la palabra hiere o invade y yo soy una persona bastante calma en ese sentido".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Me encantaría poder decir que vamos a volver ya, pero tenemos que ser cautos y tratar de que el fútbol vuelva lo más pronto posible. Se van a tener que ir dando un montón de situaciones, en octubre dicen que van a habar vuelos de cabotaje y estamos trabajando eso con Lammens, sobre cómo viajarían los equipos, las burbujas sanitarias para que no haya problemas dentro del país", afirmó.

"El virus se ha trasladado a muchas provincias que antes eran libres y hoy tienen casi más que en el AMBA. El fútbol no está exento a la incertidumbre, todos nos hacemos un montón de preguntas. Uno tiene que trabajar todos los días testeando jugadores, viendo cómo lo aislás y tenemos que empezar a convivir con el virus. Hemos mejorado muchísimo en estos meses pero hay que cuidar la salud".

Tinelli confirmó que este año no habrá descensos y el año que viene tampoco.

"Está votado y decidido. Vamos hacia un campeonato de 26 y de 28 el año que viene y sucesivamente después vamos a bajar. Está muy bien para el fútbol argentino y esto es lo que ha votado por todas las situaciones económicas que me parece que han producido la pandemia y le ha posibilitado a los clubes ordenarse económicamente. Llegar a 28 y después empezar a bajar para llegar a 22 o 24 equipos, en el campeonato que siempre quisimos", dijo Tinelli.

"¿La duda de los equipos argentinos en la Libertadores? Lo entendía por la incertidumbre que genera la pandemia, pero viendo lo que fueron los equipos argentinos con muy buenos partidos me parece que tienen buenos planteles, entrenadores, dirigentes y son equipos muy competitivos"

El presidente de San Lorenzo también se refirió al problema que conllevó la patada de Ángel Romero contra el juvenil Herrera.

"Fue un accidente, no fue de mala leche. Estuve en la casa de Andrés y también charlando con Ángel y no existe que haya sido de mala leche. Entiendo las medidas que Soso pudo haber tomado, tiene todo mi respaldo y de la dirigencia, pero se dijeron un montón de cosas y yo al contrario, veo un grupo de muy buena gente. Acá se descontextualizó todo y se llegaron a decir un montón de situaciones que no eran así, justamente ellos dos eran de las dos personas más cercanas del plantel", apuntó.

"No creo que queden secuelas con los Romero y si quedan se irán superando, no creo que haya que ponerle tanta carga a eso. Lo de Ángel Romero no fue una suspensión, sino un trabajo diferenciado. No sé lo que hablaron dentro del grupo pero quedó claro para todos, con Ángel Romero, con Herrrera... Estuvo trabajando de forma diferenciada, pero siempre junto al plantel".