Scaloni le respondió a Di María y palpitó el inicio de las Eliminatorias

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aseguró hoy que Ángel Di María, quien no fue convocado para el inicio de las eliminatorias sudamericanas, tiene "las puertas abiertas" para una futura citación.



"No le cerramos la puerta a Di María ni a nadie. Al contrario, la selección es de todos. Tiene las puertas abiertas mientras estemos en el cargo", dijo Scaloni luego de las declaraciones del "Fideo" que públicamente había pedido explicaciones por su ausencia en la lista para los partidos ante Ecuador y Bolivia.



En una entrevista con el programa "La Central Deportiva" de la cadena 3 de Santa Fe, Scaloni evitó la polémica con la figura de Paris Saint Germain y no descartó que vuelva a ser convocado en el futuro.



Por otro lado, el entrenador se refirió al inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar y advirtió que será un duro camino.





"El que piense que Argentina se va a clasificar tranquilamente al Mundial, arranca mal", avisó Scaloni, quien también lamentó el receso que provocó la pandemia de coronavirus.



"Este parate no nos vino bien porque estábamos en un buen momento para competir y jugar", remarcó el entrenador santafesino.



El seleccionado nacional no compite desde noviembre del año pasado cuando en una serie de amistosos venció a Brasil (1-0) en Arabia Saudita y luego empató con Uruguay (2-2) en Israel.



No obstante, Scaloni celebró que ahora el equipo "tiene una base", algo que no había cuando asumió el cargo en reemplazo de Jorge Sampaoli en septiembre de 2018.



A la lista de futbolistas del exterior se le sumarán jugadores del fútbol argentino y según adelantó Scaloni serán de los equipos que "compiten a nivel sudamericano".



Luego de recibir a Ecuador en La Bombonera, el 8 de octubre a las 21.10, Argentina visitará a Bolivia en la altura de La Paz.



"No hay ninguna chance de hacer una preparación especial para jugar con Bolivia en la altura. Jugué ahí y sé de las dificultades. Tenemos una idea al respecto, pero, hoy por hoy, sólo pensamos en el primer partido con Ecuador", sostuvo.



El DT también se refirió a los casos de Giovanni Reyna y Neal Maupay, dos jugadores de buen rendimiento en el fútbol europeo que tienen la posibilidad de obtener la nacionalidad argentina.



"Reyna y Maupay son jugadores seleccionables pero para pedirles que se nacionalicen hay que estar convencido de que lo vas a utilizar y que ellos quieren venir. No vale la pena arruinarle la posibilidad de jugar para otra selección", aclaró.



Reyna, cuyo abuelo es argentino, tiene 17 años y juega en Borussia Dortmund, mientras que Maupay, quien tiene a su madre argentina, es goleador del Brighton de la Premier inglesa.



Scaloni, por otro lado, valoró el respaldo de César Luis Menotti a su trabajo y destacó que tienen "la mejor" relación.



"Que Menotti crea en nosotros nos hace un poco más fuertes. Tener contacto con él es una bendición. Toda persona que ama el fútbol tendría que charlar con él alguna vez", expresó.