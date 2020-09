Di María con bronca por no estar convocado y lo que le mandó a Messi para que vaya al PSG

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El volante rosarino Ángel Di María destacó hoy su rendimiento en Paris Saint Germain, de Francia, y aseguró que su ausencia en el seleccionado argentino se debe a que no lo quieren convocar.



"Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, seguiré peleando para estar en la selección ¿A los 32 años estoy viejo?", dijo en diálogo con radio Continental Di María, quien no figuró en la última lista de citados por el entrenador Lionel Scaloni para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2022.



"Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado. Tengo bronca, pero trabajaré para volver", agregó Di María.



El exCentral dijo que no sabe si llegará "con este nivel" futbolístico al Mundial de Qatar 2022, pero dará "el ciento por ciento" para su regreso al seleccionado.





"Ya llevo como un año estando en buen nivel y no he sido citado. Seguiré demostrando que estoy capacitado para estar con la celeste y blanca y que deseo con toda mi alma para volver a vestirla", indicó el exjugador de Real Madrid, de España, y Manchester United, de Inglaterra.



Di María descartó que no haya sido convocado por una cuestión de edad o recambio en el plantel.



"Si nos ponemos a pensar en el recambio, lo tenés que hacer con todos, para eso no tendría que ir Messi, (Nicolás) Otamendi, o jugadores que están en gran nivel. Muchos dicen que ya estoy grande, pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que no lo estoy, y puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé", reiteró el mediocampista de PSG.



Por último, Di María se refirió a Messi y su continuidad en Barcelona: "Creo que Messi ha respetado al club y ha tomado la mejor decisión para no irse mal".



Y agregó: "Lo primero que le mandé a Messi cuando me enteré que no quería seguir en Barcelona, fue una captura de Instagram donde decía cómo podía llegar a formar el PSG con Messi".