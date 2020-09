Review: HOTSHOT RACING

por Agustin "Falcon" Miranda para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Hace mucho, mucho tiempo en una época lejana; la mejor forma de poder sentir la adrenalina de conducir un bólido a gran velocidad era en los míticos salones de arcade. Lugar donde Sega era el rey indiscutible de las pistas; clásicos como Out Run, Virtua Racing, Daytona USA y el maravilloso Sega Rally Championship trasladaron a los jugadores más casuales de la época a un género en su momento solo accesible para los conocedores de la materia.

De este cúmulo de juegos nace el género de Arcade Racing o simulador de juegos de carrera de arcade que a lo largo de los 90s se convirtió en todo un boom donde ninguna empresa quería quedarse sin su porción de torta. Gracias a nuestros precursores de la compañía del erizo pudimos ver nacer joyitas como Super Mario Kart, Crash Team Racing y la exitosa saga de Kemco, Top Gear.

Muchos años tuvieron que pasar para que nuestro género favorito volviera a renacer y esto hay que agradecérselo a los estudios indies, precursores actuales de esta nueva ola, que para alegría de quien les escribe comenzaron una movida muy inteligente que combina jugabilidad clásica con los estándares actuales en materia de desarrollo de videojuegos; acercándose a los más jóvenes un vistazo de lo que nos tocó vivir a los más viejos en el tema en épocas pasadas.

Pero terminemos esta la cháchara nostálgica y pasemos a toda velocidad a nuestro invitado especial, a la corona de esta nota: Hotshot Racing, un título que sale derechito de boxes de la mano de Curve Digital para homenajear a todos estos clásicos antes mencionados presentando un apartado gráfico que a simple vista nos recordará al viejo y querido Virtua Racing.

Ya de entrada y sin ninguna complicación podremos estar seleccionando nuestro auto favorito y en segundos corriendo una carrera como unos verdaderos ases del volante y esto se debe en parte a su premisa: la simpleza por encima de todas las cosas.

Los controles son super intuitivos y responden a la perfección a cada toque o maniobra brusca que realicemos contra nuestro pobre stick, el cual deberemos entrenar muy bien para dominar uno de los aspectos más importantes de este título: los derrapes. Estos aparte de ayudarnos en las curvas más pronunciadas también nos irán llenando la barra de turbo; la cual les recomiendo a modo de tip solo la gasten en los momentos de mayor urgencia dentro de la carrera. No digan que no les avise !

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En cuanto a opciones de juego el título cuenta con un modo Grand Prix, donde competiremos a lo Mario Kart contra la máquina en diferentes circuitos divididos en secciones: Costa, desierto, jungla y montaña. Cada zona cuenta cuatro pistas a elegir y diferentes opciones de dificultad que se adaptan perfectamente al nivel de sufrimiento al cual nos queramos someter ese día.

También tenemos un modo de carrera individual ideal para practicar esa pista imposible de superar, contrarreloj para batirnos a duelo contra nuestro propio fantasma y superar nuestros tiempos y un modo de carrera online el cual nos permite correr con amigos vía online o local a pantalla dividida lo cual a mi gusto es un golazo para retar a ese amiguito que te cayó en casa de imprevisto.







En referencia a los modelos de autos, estos los podremos seleccionar de acuerdo al personaje que elijamos. Tenemos 8 en total y cada uno cuenta en su garaje propio con cuatro vehículos disponibles que varían de modelo y características (velocidad, frenos y derrape) según el país de procedencia de los mismos. ¡ Recalco mi favorito, el F1; que hermosa máquina ! Gracias Curve Digital !!! Y por si lo preguntan, si se pueden customizar. Todo obviamente con el dinero que vayamos ganando in game. Así que si sos un fanático de enchulame la máquina aqui encontraras todo lo necesario para cumplir tu sueño del auto ideal.





Un apartado técnico de ensueño

Gráficamente como mencione al principio, Hotshot Racing se asemeja muchísimo a Virtua Racing, sus graficos low poly junto con su paleta de colores le dan un toque tan retro, moderno y fresco que es imposible no perderse mirando los detalles que impregnan cada pista. Mi favorita sin lugar a dudas es la de temática jurásica donde no solo veremos aviones estrellados entre la maleza como parte del escenario, sino también dinosaurios !! una locura !

En cuanto a la música, esta cumple con su cometido sin molestar durante la carrera. Lo que sí debo mencionar es la voz del locutor a la cual muchos le encontraran un parecido sonoro al glorioso Daytona USA...Gentlemen Start Your Engines !

Otra cosa que me sorprendió gratamente es la IA de los adversarios, la cual es super agresiva y no dudara una milésima en encerrarnos e incluso chocarnos en el medio de un derrape para que perdamos el control. Esto es de agradecer ya que si bien no llega a ser frustrante condimenta a la perfección el modo Grand Prix ofreciéndonos dignos enfrentamientos épicos que nos harán saltar por los aires de alegría con cada victoria que alcancemos.

Para finalizar solo me queda recomendarles encarecidamente que prueben este juegazo y mas si sos un fans de los fichines de carrera de antaño donde primaba la buena competencia y la habilidad sin ponernos demasiados serios tras el volante. Clasicazo !

Hotshot Racing - Curve Digital / Sumo Digital / Lucky Mountain Games.

Página Oficial: http://www.curve-digital.com

Disponible para: Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.