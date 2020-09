Emergencias: ¿un patrullero está siempre habilitado a pasar en rojo?

La ley nacional de tránsito 24.449 prevé que los servicios de emergencias, como ambulancias, policías y bomberos, puedan "violar" las normas de circulación en medio de una emergencia, aunque esta excepción tiene cierto marco.

No todos los casos cuentan con esa "habilitación". Siempre depende de las circunstancias.

Un reciente fallo judicial de la Cámara Penal de Bahía Blanca dejó en claro que es un tema controvertido.

La Sala I acaba de revocar la absolución que habían dictado en primera instancia en favor de una mujer policía que manejaba un patrullero y chocó. Y la condenó a una multa e inhabilitación para conducir.

El fallo de los jueces Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri alcanzó a la oficial María Belén Soria, quien el 26 de septiembre de 2014, cuando acudía a un llamado al 911 por la calle Sarmiento, al cruzar 12 de Octubre embistió a un motociclista que se movilizaba por la otra calle y había pasado en verde.

El exjuez en lo Correccional N° 1, José Luis Ares, había desligado de sanción a la uniformada al entender que no se había podido probar la responsabilidad penal en el hecho que terminó con Mario Ariel Vivandelli como víctima.

El fiscal a cargo de la causa, Marcelo Romero Jardín, apeló la decisión al entender que la chofer del móvil "transgredió el deber de cuidado" objetivo que la situación demandaba.

"No puede existir un estado de duda cuando no ha existido una emergencia que permita que el móvil policial sobrepase al resto de los vehículos que estaban estacionados. No está acreditado que el motocicllista circulaba con la luz del semáforo en color amarillo y el perito accidentológico dictaminó que el rodado menor tenía prioridad de paso", afirmó Romero Jardín.

En consecuencia, concluyó que la conducta de Soria "fue determinante del impacto y del resultado lesivo".

Adónde iba

Los camaristas aceptaron la apelación del fiscal. Consideraron que "razonablemente" la policía no circuló con la debida atención y cruzó la esquina con el semáforo en rojo.

Y también marcaron que no se verificó una situación de emergencia que valiera tan peligrosa acción, porque aseguraron que "de milagro" no el resultado no fue fatal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El patrullero, según el aviso al servicio de emergencia, se dirigía a cubrir una pelea en Moreno al 400, a la salida de una escuela.

No se pudo acreditar el supuesto conflicto entre varias personas fuera del colegio, aunque de haber existido Soria también hubiera sido responsabilizada, dijo la Cámara.

"Es cierto, que 'excepcionalmente' un vehículo de emergencia -en este caso un móvil policial- puede circular no respetando la velocidad o las normas reglamentarias de tránsito, pero ello debe tener como límite no ocasionar una mal mayor que el que se intenta evitar, circunstancia que no ocurrió en este caso", sostuvo el doctor Soumoulou, con la adhesión de su colega Barbieri.

La mera existencia de una pelea entre alumnos no la autorizaba a pasar "desaprensivamente" el cruce con el semáforo en rojo, teniendo en cuenta que además se trata de una vía de rápida circulación y sin cuneta para el que se movilizaba por 12 de Octubre, con lo cual la convierte en una calle de tránsito fluido.

Confirman cómo fue por las cámaras

Ratificación. Las imágenes de las cámaras ratifican todo. Muestran cómo el motociclista circulaba con la habilitación del semáforo y que el patrullero avanza en rojo, luego de que un vehículo blanco se moviera hacia un lateral.

Sin duda. "La filmación permite observar sin duda alguna que el semáforo se encontraba en rojo para quienes circulaban por calle Sarmiento, advirtiéndose allí la presencia de vehículos detenidos, esperando el cambio de luz; el automóvil blanco que se corre para permitir el paso del móvil policial", se indicó en el fallo de la Cámara.

Testimonio. A ese dato inobjetable le agregaron la declaración del policía Gonzalo Zoroastro -acompañante de Soria- quien confirmó que atravesaron la esquina en rojo.

Pericia. El perito mecánico oficial, Andrés Francisco Medina, confirmó a su vez que la moto tenía prioridad de paso.

No tienen un "bill de indemnidad"

La Cámara Penal consideró que el actuar de la oficial fue "antirreglamentario".

Lo consideraron al "haber circulado sin el cuidado y prevención, sin conservar en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito".

El hecho se llevar encendidas la sirena y las balizas, y aún de ser cierto el aviso de emergencia que alegó la acusada, "no puede constituir un 'bill de indemnidad' para los preventores policiales a bordo del móvil".

¿Qué debía hacer? Los jueces consideraron que una conducta "diligente" de parte de Soria "hubiese consistido en esperar el paso de la moto y luego, aún con luz roja si se quiere, trasponer la intersección de las citadas calles para dirigirse a la zona donde dicen que iban en atención a la denuncia de emergencia alegada".

En consecuencia, decidieron revocar la absolución y condenar a la policía Soria a pagar una multa de 10 mil pesos e inhabilitación para conducir vehículos automotores durante 24 meses.