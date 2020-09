Tras los anuncios de Kicillof, la protesta policial en Bahía Blanca sigue con un "acuartelamiento"

La protesta policial se mantiene este mediodía en Bahía Blanca con un acuartelamiento en la sede del Comando de Patrullas de Alsina 1247, a la espera de lo que decidan efectivos en otros distritos, luego del anuncio de Axel Kicillof.

En el cuartel hay dos grupos enfrentados: mientras unos policías quieren salir a trabajar, otros cortaron la esquina de Alsina y D'Orbigny para que los patrulleros no pudieran pasar.

Paulina, una de las manifestantes, explicó más temprano: "Vamos a retirar los móviles del frente del Palacio Municipal y los vamos a llevar a la sede del Comando de Patrullas. Van a quedar parados en la vereda de enfrente y el personal va a ingresar al playón del Comando y no va a salir nadie. Es un acuartelamiento".

La efectiva agregó que "la disconformidad es por mayoría" y que por el momento saben que se levantó la protesta solamente en Merlo. "Es totalmente decepcionante, se habló siempre del sueldo de bolsillo, no se habló del básico. Estábamos esperando un aumento del sueldo básico", explicó.

El capitán retirado Víctor Vargas, uno de los voceros de la protesta que hace la Policía Bonaerense en Bahía, expresó a La Nueva. que “no era lo que se esperaba, es muy bajo lo que va a dar. Me parece que esto [por la protesta] no se va a levantar, estoy esperando que me den respuestas desde el conurbano para ver qué resuelven. Nos dicen que no correspondería a sueldos, sería 'disfrazado'. Quiere aumentar los gastos de uniforme y eso no les beneficia en nada a los chicos, por ahí”.

“De un 60 % que estábamos pidiendo, se está haciendo el cálculo más o menos de que nos están dando un 25 %. El personal no lo va a querer. En realidad aumentaron el gasto del uniforme, que de 1.100 en negro se va a 5.000. Eso es lo más que aumentaron. El sueldo no lo aumentaron nada”, sostuvo.

Por otra parte, Nicolás Masi, policía retirado y titular del Sindicato de Policías Bonaerenses (Sipoba), que no está reconocido oficialmente, opinó en declaraciones a este medio que cree que las manifestaciones se van a dar por finalizadas.

"Esto se hubiese solucionado con dar este aumento antes, ¿no? Si hubiera anunciado 20 o 25 % como sostenía yo, esto no hubiese pasado el día lunes. Pero bueno, ahí está la demostración de lo que dije. Acá hay un problema de comprender y entender la problemática, el reclamo no es político. ¿Hubo gente infiltrada? Sí, como en toda cosa que se prolonga, en todas las manifestaciones pasa para bien o para mal”.

Kicillof anunció esta mañana que unos 39.000 oficiales de la policía bonaerense "pasarán a percibir un salario (inicial) de bolsillo de 44.000 pesos". Aseguró que con esta decisión "comienza una equiparación del salario con el de la Policía Federal Argentina".

"Quiero anunciar que he tomado la decisión política de fondo que viene a saldar una deuda con la policía", dijo el gobernador en un anuncio en la Casa de Gobierno provincial, en las que informó asimismo que "se triplicará a 120 pesos las denominadas horas Cores" y se llevará a "5.000 pesos" el monto para comprar uniformes.