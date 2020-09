Hora y TV: en su regreso al circuito profesional, el bahiense Guido Pella debuta en el US Open

Llegó el esperado día para el tenista bahiense Guido Pella, quien hoy volverá hoy a competir oficialmente en el circuito ATP tras más de seis meses de inactividad.

No antes de las 14 de nuestro país (televisará ESPN), Guido, desde hoy ubicado en el puesto 36° del ranking mundial, hará su estreno en el US Open 2020, segundo Grand Slam del calendario 2020 (no se disputó Wimbledon), cuando enfrente al estadounidense Jeffrey Wolf (143°), de 21 años.

Será el primer torneo para el jugador zurdo en seis meses (su último torneo, Río de Janeiro), tras el frustrado intento de regreso en Cincinnati, donde fue marginado por su contacto estrecho con su preparador físico Juan Manuel Galván, quien resultó un caso falso positivo de Covid-19.

Además del largo parate por el coronavirus y la situación particular de Cincinnati, el bahiense tendrá otra alerta: la respuesta de su físico tras aquella dolencia en la rodilla que interrumpiera su actividad en el circuito previo a la pandemia.

Para Pella será la octava participación en el Abierto de Los Estados Unidos, donde alcanzó como mejor resultado la tercera ronda en la edición 2018, cayendo ante el georgiano Nikoloz Basilashvili. Su primera vez fue en 2012, cayendo en la primera instancia ante el ruso Nikolay Davydenko, ex N°3 del mundo, en cuatro parciales.

Guido no será el único argentino en jugar hoy, ya que también saldrán a cancha el azuleño Federido Delbonis (78°) y el correntino Leonardo Mayer (110º).

El azuleño la tendrá difícil ante el ruso Daniil Medvedev (5°), finalista 2019, en la cancha Arthur Ashe, no antes de las 22 de Argentina. El Yaca, en tanto, enfrentará al canadiense Milos Raonic (18º), reciente finalista en el Masters de Cincinnati, no antes de las 15.

Desde el miércoles, en tanto, participarán los argentinos del cuadro de dobles: el marplatense Horacio Zeballos (4) en dupla con el catalán Marcel Granollers (16), y el tandilense Máximo "Machi" González (42) en pareja con el italiano Simone Bolelli (72).